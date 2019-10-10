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17 جريحا ببلدة "أقجة قلعة" التركية بقذائف قوات سوريا الديمقراطية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:06 م
17 جريحا ببلدة "أقجة قلعة" التركية بقذائف قوات سوريا الديمقراطية قوات سوريا الديمقراطية
كتب سمير حسنى

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قال مراسل قناة العربية، إن قوات سوريا الديمقراطية، ردت على العدوان التركى بإطلاق قذائف هاون، أسفر عن إصابة 17 شخصا في بلدة أقجة قلعة التركية المقابلة لبلدة تل أبيض.

وذكر تليفزيون سوريا، أن  جانبي الحدود في الجهة المقابلة لمدينة رأس العين شهدت اشتباكات بالسلاح الخفيف والمتوسط، بالتزامن مع عدوان تركي مدفعي متقطع على المدينة في محاولة للتوغل البري.

وأعلن أردوغان أمس الأربعاء، بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

 
وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى.
 
فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.

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العدوان التركي

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