10 أجنحة بالمجان بمعرض جهاز تنمية المشروعات لصناع الأثاث بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

أعلنت الغرفة التجارية بدمياط ( شعبة الأثاث ) عن تخصيص 10 أجنحة بمعرض صنع فى دمياط، والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات، بمساحة إجمالية تبلغ 300 متر مربع بالمرحلة الرابعة والأخيرة للمعرض، والتى تنطلق من يوم 26 أكتوبر الحالى وحتى 4 نوفمبر القادم، وذلك بالمجان لأبناء دمياط المنتسبين للغرفة وعن طريق القرعة العلنية .

وقال سلامة الجحر - رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط فى تصريحات صحفية اليوم الخميس - إنه تم وضع عدة شروط للتقديم منها أن يكون المتقدم يحمل سجل تجارى خالص ومدفوع الرسوم حتى 2019، وألا يكون قد اشترك فى أى من مراحل المعرض الثلاث الحالية، والتى بدأت يوم 26 سبتمبر الماضى، وتنتهى يوم 25 أكتوبر الحالى .كما لن يتم السماح باستخدام سجل تجارى غير مملوك للعارض نفسه، وسيتم استبعاد العارض فى حال مخالفته لهذا الشرط أو التحايل عليه .

وأكد سلامة الجحر - رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط - أهمية الالتزام بعرض منتجات ذات جودة عالية، وهو ما ستتأكد اللجنة المنوطة بمتابعته أثناء فرش المعرض، وسيتم استبعاد أى قطعة أثاث تسئ لاسم دمياط قبل أن تسئ للعارض نفسه .

وكشف الجحر، عن أنه سيتم توجيه القرعة لضمان تنوع المعروضات حيث سيتم اختيار 4 عارضين لغرف النوم والسفرة و 3 عارضين للصالون و الأنتريه وعارضين اثنين لغرف الأطفال وعارض واحد للأنتيكات،.وسيتم استقبال طلبات الراغبين فى التقدم للقرعة ممن تنطبق عليهم الشروط لمدة ثلاثة أيام من الأحد 13 أكتوبر وحتى الثلاثاء 15 أكتوبر الحالى، وذلك من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 2.30 ظهرًا بمكتب العلاقات العامة بالدور الثالث بالغرفة التجارية، على أن يتم سحب القرعة علناً بالغرفة يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الساعة 12:30 ظهراً بالقاعة الكبرى.