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يعنى ايه صدمة كلوية وايه الفرق بينها وبين حصوات الكلى؟

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:00 م
يعنى ايه صدمة كلوية وايه الفرق بينها وبين حصوات الكلى؟ الم الكلى
كتبت هند عادل

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تقع الكليتان في الجزء الخلفي من منطقة البطن العليا أسفل القفص الصدري مباشرة، تقع كل واحدة منهم على جانبي العمود الفقري ولكن بسبب حجم وموقع الكبد تميل الكلية اليمنى إلى الجلوس قليلاً أقل من اليسار.

معظم الحالات التي تسبب ألم الكلى تؤثر على واحدة فقط من الكليتين، قد يشير الألم في منطقة الكلى الأيمن إلى وجود مشكلة في الكلى أو قد يكون سببها أعضاء أو عضلات أو أنسجة الجسم الأخرى القريبة، وفقا لما ذكره موقع" healthline".

5 أسباب محتملة للألم في الكلية اليمنى:

التهاب المسالك البولية ، حصى الكلى ، مرض الكلى المتعدد الكيسات، تخثر الوريد الكلوي، سرطان الكلى.

عدوى المسالك البولية هي عدوى شائعة عادة ماتسببه البكتيريا ولكن في بعض الأحيان تسببها الفطريات أو الفيروسات.

إذا تأثرت الكليتان، فقد تشمل العلامات والأعراض:
 

ارتفاع في درجة الحرارة.

ألم في الظهر والجانب العلوي.

قشعريرة .

كثرة التبول.

الرغبة المستمرة في التبول.

الدم أو القيح في البول.

الغثيان والقيء.

حصوات الكلى:

تتشكل حصوات الكلى المكونة في الغالب من البول المركز من رواسب صلبة للأملاح والمعادن.

يمكن أن تشمل أعراض حصى الكلى ألم في الظهر ،حاجة مستمرة للتبول، ألم عند التبول،

التبول بكميات صغيرة، البول دموي أو غائم، قيء وغثيان .

الصدمة الكلوية:
 

الصدمة الكلوية هي إصابة في الكلى من مصدر خارجي، تسبب الصدمة الحادة من تأثير لا يخترق الجلد ، في حين أن اختراق الصدمة هو الضرر الناجم عن دخول جسم ما إلى داخل الجسد.

 


الم الكلى

الم الكلى اليمنى

اسباب الشعور بألم الكلى

اعراض الم الكلى

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