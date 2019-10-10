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وكيل تعليم كفر الشيخ: تنفيذ قرارات تقليل الاغتراب ونشر رابط موقع التوظيف

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:38 م
وكيل تعليم كفر الشيخ: تنفيذ قرارات تقليل الاغتراب ونشر رابط موقع التوظيف جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عقدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،مساء اليوم الخميس، اجتماعاً بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام ،ومدراء مدارسإدارات تعليمية ،شرق وغرب كفر الشيخ وإدارة الرياض التعليمية ، لعرض تكليفات وتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،والدكتور محمد عمر ،نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنها شددت على  تفعيل مجموعات التقوية ،موجهه باتخاذ اجراءات صارمه ضد من لا يفعلها، محذرة من نشر وتداول معلومات مغلوطة، وأنها وجهت بإتباع المعايير المتاحة للتقويم العادل للمعلمين .

وأكدت وكيل الوزارة سيتم صرف 200 جنيه لكل معلم بالمدارس النائية ،وصرف 15 جنيه لكل حصة  يدرسها المعلم فوق نصابه القانوني ،مشيرة إلى أنها لا تجامل أحد على حساب الصالح العام ويدها نظيفة، ولا تبالي باتهامات الاخرين .

وأضافت وكيل الوزارة ، أنها وجهت مدراء المدارس بانشاء قاعدة بيانات للمعلمين ، لأن التعامل سيكون مباشرة بين المدرسة والوزارة على أساس تلك القاعدة،وتخصيص مدخل بيانات كفء بكل مدرسة،مشددة على تنفيذ قرارات تقليل الاغتراب.

وقالت وكيل الوزارة ، لابد من نشر رابط البوابة الالكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدارس وبالمديرية وبالإدارات التعليمية، وتوجيه الخريجين بتسجيل البيانات على الموقع في كل التخصصات،والوزارة ستصنف التخصصات ،وسيتم التعاقد حسب الاحتياجات والمسابقة مستمرة طوال العام

وأكدت وكيل الوزارة ، أنها وجهت كل مدراء المدارس بتيسير مهمة قوافل  مديرية الأوقاف،لتفعيل برتوكول التعاون بين المديرية ومديرتي الاوقاف والشباب والرياضة، بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم والتي ستتناول، نبذ العنف ،وبيان خطورة الشائعات ،وتنمية روح الانتماء والولاء، كما دعت لنشر التفائل مؤكدة أنها ستعقد لقاء شهري مع المعلمين لمناقشة قضايا التعليم ، وحذرت لجان المتابعة من التصوير داخل المدارس لأنهم في مهام رسمية،وليسوا في جولات انتخاب.

 

 
 
 

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