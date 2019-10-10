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وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها.. تعرف عليهم

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:40 ص
وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها.. تعرف عليهم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات الجامعة، وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد مختار محمد الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتعيين الدكتورة مني محمود زعزع الأستاذ بقسم مناهج وطرق التدريس بكلية التربية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعيين الدكتور أحمد المغاوري الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات الرياضيات الجماعية بكلية التربية الرياضية وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتعيين الدكتور خالد سعيد ابراهيم الأستاذ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقيام الدكتور مصطفي الغريب محمد بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بكلية الآداب.

كما شملت القرارات التى أصدرها رئيس الجامعة، تعيين الدكتور زكريا السيد هميمى الأستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم رئيسا لمجلس القسم، وتعيين الدكتور حمدي محمد علي الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقيات مسابقات الميدان بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس القسم، وتعيين الدكتور محرم عبد الحي الأستاذ بقسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس القسم ، وتعيين الدكتورة عبير عبد العليم عبد العال الأستاذ بقسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس القسم ، وتعيين الدكتور السيد عبد الحميد فودة الأستاذ بقسم فلسفة القانوني وتاريخه بكلية الحقوق رئيسا لمجلس القسم، وتعيين الدكتور أشرف توفيق شمس الدين الأستاذ بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق رئيسا لمجلس القسم، وتعيين الدكتور عيد علي  زكي الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية رئيسا لمجلس القسم، وتعيين الدكتور شوقي أحمد مصطفي الأستاذ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس القسم، وتعيين الدكتورة مايسة أحمد عراقي الأستاذ بقسم الطفيليات بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس القسم، وتعيين الدكتورة أميمة محمد عبد الله الأستاذ بقسم الفارماكولوجي بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس القسم، وتعيين الدكتور حسن محمد محمود الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية الأداب رئيسا لمجلس القسم.

كما شملت القرارات قيام الدكتور مازن محمد سليم وكيل الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالإشراف علي قسم الحسابات العلمية بالكلية الحاسبات ، وقيام الدكتورة حنان عبد العزيز ابراهيم بأعمال رئيس مجلس القانون التجاري بكلية الحقوق، وإساند رئاسة قسم القانون المدني بكلية الحقوق للدكتور أحمد شوقي عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بالقسم لمدة عام ، وقيام الدكتور محمد عبد الفتاح محمد بأعمال رئيس مجلس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، وقيام الدكتور أحمد أبو اليزيد بأعمال رئيس مجلس قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، وقيام الدكتور محمد عودة خليل قائم بأعمال رئيس مجلس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية ، وقيام الدكتور هيثم محمد أحمد بأعمال رئيس مجلس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية ، وقيام الدكتور أحمد حسن علي بأعمال رئيس مجلس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ببنها.

 

 


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