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وفاة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:43 ص
وفاة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق المهندس طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق
كتبت هبة السيد

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توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، فى جنيف، وذلك بعد صراع مع المرض، وسيتم تحديد مراسم الدفن والجنازة لاحقا، حيث أكد مقربون من الوزير الأسبق، لـ"اليوم السابع" أنه سيدفن فى مصر. 
 
وشغل الدكتور طارق كامل منصب كبير مستشارى رئيس آيكان العالمية للشئون الحكومية، وتولى منصبه فى الوزارة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011، قاد خلالها القطاع لإنجازات كبيرة حتى أنه يعد الأب الروحى لقطاع الاتصالات، وأحد مؤسسيه البارزين، حيث تولى منصب مستشار أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند تأسيس الوزارة ولمدة خمسة أعوام، قبل أن يصبح وزيرا للاتصالات بحكومة الدكتور أحمد نظيف، والذى كان يشغل أيضا منصب وزير الاتصالات منذ تأسيس الوزارة عام 1999. 
 
وساهم طارق كامل فى العديد من الإنجازات فى القطاع كان أبرزها طرح رخصة المحمول الثالثة ورخص الجيل الثالث، حيث دخلت خزينة الدولة آنذاك 35 مليار جنيه من حصيلة تلك الرخص، والعمل على جذب العديد من الشركات العالمية  للعمل فى مصر، وطرح الشركة المصرية للاتصالات فى البورصة المصرية وشراء حصة تصل إلى 45% من فودافون مصر، ترأس عدداً من المبادرات القومية الرامية إلى نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات بين مختلف شرائح المجتمع المصرى.
 
وأطلق طارق كامل مركز الإبداع وريادة الأعمال، وعمل على تدريب الشباب وتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل بمجال صناعة التعهيد، وإنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادى وتطوير وميكنة مكاتب البريد وسنترالات المصرية للاتصالات، والترويق للشركات المصرية فى الخارج ووقع العديد من الاتفاقيات مع حكومات أجنبية وشركات عالمية، وساهم فى فرص عمل كبيرة لشباب مصرى بشركات عالمية مستثمرة بمصر.

المهندس طارق كامل

طارق كامل

وزير الاتصالات

جنيف

الايكان

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