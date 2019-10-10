وزير الدفاع اللبنانى: لم نعتد يوما على إسرائيل..وليست لدينا نية فى شن حرب

بيروت /أ ش أ/

أكد وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، أن بلاده لم تقم يوما بالاعتداء على إسرائيل، وأن لبنان ليست لديه أى نية فى شن حرب ضد أى طرف، غير أنه متمسك بحقه فى الدفاع عن نفسه فى حال وقوع أى اعتداء ضده.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع اللبناني، اليوم، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية روز مارى دى كارلو، والمنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش، والقائد العام لقوات حفظ السلام الدولية العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول.

وأشار الوزير بو صعب إلى أن الاعتداء الذى نفذته إسرائيل مؤخرا على ضاحية بيروت الجنوبية بواسطة طائرتى استطلاع من دون طيار، يمثل الخرق الأخطر لقرار مجلس الأمن 1701 (الصادر فى أعقاب العدوان الإسرائيلى عام 2006) .

وشدد على ضرورة العمل على الانتهاء من موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، لا سيما لما للأمر من انعكاسات اقتصادية إيجابية، منوها فى هذا الصدد بعمل قوات اليونيفيل فى جنوبى لبنان وما تبذله من جهود لحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة وعلى طول الخط الأزرق (الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذى وضعته الأمم المتحدة عام 2000 ).

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية أنه جرى خلال اللقاء البحث فى الأوضاع العامة فى لبنان والمنطقة، خصوصا ما يتعلق بالعملية العسكرية التى تنفذها تركيا ضد الأكراد على الحدود السورية - التركية، وما يمكن أن ينجم عن هذا الهجوم من ارتدادات على لبنان كونه يأوى عددا كبيرا من النازحين السوريين.