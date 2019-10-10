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وزير الداخلية الألمانى: الجانى الذى أطلق النار فى مدينة هالى يمينى متطرف

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:04 ص
وزير الداخلية الألمانى: الجانى الذى أطلق النار فى مدينة هالى يمينى متطرف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر
أ ش أ

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أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أن حادث إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل اثنين، أمس الأربعاء، في مدينة هالي وسط شرق ألمانيا التابع لولاية ساكسونيا، له دوافع يمينية متطرفة.

ووفقا لصحيفة (شبيجل أون لاين)، فإن مرتكب الجريمة يدعى "ستيفان ب." وهو ألماني الجنسية ويبلغ من العمر 27 عامًا، وهو مسؤول عن الهجوم على المعبد اليهودي في مدينة هالي.

وطبقا لتصريحات الشرطة، فإن الفاعل حاول اختراق المعبد اليهودي الذي كان يحوي ما يربو على 80 يهوديا، وحينما فشل في اختراق المعبد بسبب الإجراءات الأمنية قام بإطلاق النار والملوتوف مما أدى إلى مقتل شخصين.

 

 


المانيا

وزير الداخلية الألمانى

اطلاق نار

مدينة هالى

هجوم

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