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وزير الخارجية: العدوان التركى خرق واضح وسافر لمقررات الشرعية والقانون الدولى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:12 ص
وزير الخارجية: العدوان التركى خرق واضح وسافر لمقررات الشرعية والقانون الدولى وزير الخارجية
كتب محسن البديوى

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أدان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية السلوك العدواني التركي ضد سوريا، موضحًا أن مصر حذرت كثيرا من السلوك التوسعى العدواني التركي ضد سوريا في أكثر من محفل دولي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال  وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، إن ما حدث خرق واضح وسافر لمقررات الشرعية والقانون الدولي، مضيفًا أنه على النظام التركي مراجعة نفسه خاصة في ظل الإدانات الدولية الواسعة للعدوان على سوريا.

وأشار إلى أن العدوان التركي على سوريا ليس له أي تبرير ويعد خرقا لسيادة سوريا، موضحا أن عدوان تركيا على سوريا دليل على صحة الرؤية المصرية ضد الرغبة التوسعية للنظام التركي.

وأوضح أن وزارة الخارجية تقدمت بطلب لجامعة الدول العربية لعقد جلسة استثنائية لمناقشة العدوان التركي ضد سوريا وستكون يوم السبت المقبل لخطورة الأوضاع، مؤكدا أن هناك تأييدا لوجهة النظر المصرية من السعودية والكويت حول العدوان التركي ضد سوريا.

 

وفيما يتعلق بملف سد النهضة، قال إن مصر تحركت وعقدت اجتماعات متتالية مع سفراء الدول الأجنبية لشرح الموقف وتوفير المستندات المرتبطة بالمقترحات المقدمة سواء من مصر او الجانب الإثيوبى وتوضيح الآثار المترتبة عليها.

 

وواصل: "نسعى للوصول لاتفاق عادل ومنصف لكافة الأطراف ولا نرى إلا العمل على معاونة الأشقاء الإثيوبيين لتحقيق طموحاتهم للتنمية مع ضرورة الا يترتب على هذا المشروع أي أضرار جسيمة أو مخالفة لقواعد القانون الدولى".

 

 

 


وزير الخارجيه

سامح شكرى

الجامعه العربيه

تركيا

سوريا

التلفزيون

العدوان التركى

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