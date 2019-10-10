وزير الخارجية البريطانى يدعو لضبط النفس بعد العدوان التركى على سوريا

رويترز

دعت بريطانيا لضبط النفس اليوم الخميس بعد التوغل العسكري التركي في سوريا وحذرت من أن الخطوة تهدد بتقويض القتال ضد المتشددين وقد تسبب معاناة إنسانية.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب إنه تحدث مع مسؤولين أتراك "للتعبير عن خيبة أمل بريطانيا وقلقها حيال التوغل العسكري في شمال شرق سوريا وللمطالبة بضبط النفس". وتابع "يهدد التدخل بالمزيد من المعاناة الإنسانية وتقويض التركيز علي التصدي لداعش".

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.