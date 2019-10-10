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وزير الخارجية الإيطالى: العملية التركية فى سوريا غير مقبولة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:58 ص
وزير الخارجية الإيطالى: العملية التركية فى سوريا غير مقبولة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
رويترز

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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس إن العملية التركية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا "غير مقبولة" ودعا إلى وقف فوري للقتال.
 
وذكر دي مايو على هامش مؤتمر في روما "نعتقد كحكومة أن المبادرة الهجومية التركية غير مقبولة. ندينها... لأن العمل العسكري في الماضي كان يؤدي دائما إلى مزيد من الإرهاب".
 
وتابع "ندعو إلى إنهاء فوري لهذه الحملة غير المقبولة على الإطلاق نظرا لأن استخدام القوة يعرض للخطر حياة الشعب السوري الذي عاني من مأساة بالفعل في السنوات الماضية".

وزير الخارجية الإيطالي

الأكراد

سوريا

الإرهاب

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