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وزير التنمية المحلية يبحث مع نظيره الفلسطينى زيادة التعاون وتبادل الخبرات

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:07 ص
وزير التنمية المحلية يبحث مع نظيره الفلسطينى زيادة التعاون وتبادل الخبرات وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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استقبل وزير التنمية المحلية، المهندس مجدى الصالح، وزير الحكم المحلى الفلسطينى، الذى يزور القاهرة ضمن الوفد الوزارى المرافق لرئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد أشتية، بحضور دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من قيادات الوزارة.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير التنمية المحلية أكد حرص مصر على دعم الأشقاء الفلسطينين وتعزيز آفاق التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.
 
فيما وأشاد الوزير الفلسطينى بدور مصر الرائد والمحورى فى المنطقة وما تقدمه للشعب الفلسطينى من دعم ومساندة على مدار السنوات الماضية على كافة المستويات.
 
وتم خلال اللقاء الإتفاق على استمرار التواصل بين الوزارتين خلال الفترة القادمة، وتشكيل لجنة مشتركة لتبادل الزيارات والوفود لبحث التعاون المشترك فى عدد من المجالات المهمة، وعلى رأسها التدريب والاستفادة من الامكانيات التى يوفرها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.
 
كما تم الاتفاق أيضاً علي تبادل الخبرات في مجالات تقديم الخدمات التكنولوجية للمواطنين خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية لميكنة الخدمات المحلية فى المحافظات وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بما يحقق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن، وتبادل الخبرات أيضاً بشأن موضوعات التحول الرقمى والمخلفات الصلبة فى إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة التى تنفذها الدولة والقضايا السكانية وبعض الموضوعات الأخرى التى تساعد فى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنى البلدين عبر الإدارات المحلية.
 
 

فلسطين

التنمية المحلية

المحليات

مركز سقارة

تدريب العاملين في المحليات

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