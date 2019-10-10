سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع اللجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:29 م
وزير التعليم العالى يرأس اجتماع اللجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمى مساء اليوم الخميس اجتماع اللجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية، بحضور د. محمد لطيف ، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء اللجان العلمية، وذلك بمقر مركز التعليم الطبى بكلية طب قصر العينى.
 
فى بداية الاجتماع أشار الوزير إلى أن هذا اللقاء مع أعضاء اللجان العلمية فى دورتها الثالثة عشر 2019/2020 يعد الثانى مع أعضاء اللجان العلمية الدائمة للعلوم الأساسية، موجها الشكر لأعضاء اللجان العلمية على تقديم هذا العمل، واصفا إياه بالعمل التطوعى، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للجامعات واللجان العلمية الدائمة للوصول إلى المرحلة الحالية من حيث تشكيل اللجان العلمية.
 
وأكد الوزير ، أن الهدف من مثل تلك الاجتماعات هو الرد على الاستفسارات بشكل واضح، ووضع آلية بشكل منهجى وإلكترونى، والمشاركة والتواصل بين أعضاء اللجان العلمية؛  لاتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الأبحاث فى قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية ذات قيمة بالغة ولكنها غير منشورة عالميا ولم تصل للمنصات العالمية لأنها باللغة العربية، موضحا أنه يجب تدارك ذلك بأن ينشر ملخص للبحث باللغة الإنجليزية وهو ما سيؤثر إيجابيا على تصنيف الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية للجامعات، مضيفا أن إدراج عدد من جامعاتنا فى التصنيفات العالمية خلال الفترة الماضية يرجع إلى الأبحاث المنشورة دوليا فى قطاعات كالطب، والزراعة، والطب البيطرى، والهندسة، والعلوم، والتمريض، وطب الأسنان، والصيدلة.
 
وأكد وزير التعليم العالى ، أن هناك عددا من المعايير يجب أن توضع فى الاعتبار فيما يخص قواعد التحكيم منها:  قيمة البحث وحداثته، ودقة اللغة، وحداثة الاستشهاد بالمراجع العلمية، والدقة واتباع المعايير فى التقييم، موضحا أهمية أن تتوافق الأبحاث العلمية مع الاحتياجات الفعلية للدولة، وأن يسهم البحث العلمى فى حل المشكلات التى تواجه خطط التنمية فى مصر، مطالبا اللجان العلمية بوضع خارطة طريق تسلم خلال الثلاثة أشهر القادمة وذلك للأبحاث التى تلبى احتياجات الدولة فى جميع التخصصات سواء فى الاقتصاد، القانون، العلوم الاجتماعية والإنسانية، التربية، الآداب، التجارة، وغيرها من التخصصات، مستمعا لعدد من الاقتراحات والاستفسارات من قبل أعضاء اللجان، مؤكدا أنه سيتم وضعها بعين الاعتبار تحقيقا للصالح العام.
 
 
 

وزير التعليم العالى

اللجان العلمية الدائمة

العلوم الإنسانية

الاعلى للجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة