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وزير الإسكان يتابع استعدادات شركة صرف صحى بالإسكندرية لاستقبال أمطار الشتاء

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:12 ص
وزير الإسكان يتابع استعدادات شركة صرف صحى بالإسكندرية لاستقبال أمطار الشتاء المهندس محمود نافع
كتب أحمد حسن

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عقد، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، لاستقبال الأمطار والنوات بموسم الشتاء.
 
وشدد الوزير على رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وذلك طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد فى جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة"، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول على مدار اليوم، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.
 
واستعرض المهندس محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، جهود الشركة فى الاستعداد للتعامل مع الأمطار والنوات، بموسم شتاء 2019/2020، والتى بدأت من أول شهر مارس واستمرت حتى منتصف شهر سبتمبر، وتتمثل فى ما يلى (تطهير المجمعات اعتبارا من الأول من مارس حتى نهاية مايو - تنفيذ خطة تطهير البيارات (165 بيارة) الخاصة بمحطات الرفع من أول يونيو حتى نهاية يوليو - تنفيذ خطة تطهير الشنايش من أول أغسطس حتى منتصف سبتمبر - تجهيز وفتح المصبات (66 مصباً) وتجربتها على طريق الكورنيش اعتبارا من منتصف سبتمبر - تنفيذ محاكاة بالمواقع أسفل الأنفاق والكبارى لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش لها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى منتصف سبتمبر)، كما يتم عقد اجتماع اسبوعى بحضور محافظ الإسكندرية ورؤساء الأحياء لمتابعة ودعم المحافظة والأجهزة التنفيذية لمشروعات الصرف الصحى، ويتم عقد مؤتمر اسبوعي لغرفة التعامل مع الأمطار بحضور جميع الجهات المعنية  بالمحافظة لتحديد المسئوليات والتنسيقات أثناء النوات.
 
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، أن الشركة نفذت عدداً من المشرعات لتلافى تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة فى فصل الشتاء، وتشمل (إنشاء خط طرد لعدم تكرار مشكلة تجمع المياه أثناء النوات بمنطقة الفنون الجميلة - إنشاء 9 (شنايش) بمنطقة الطب البيطرى لتصريف المياه - إنشاء خط بديل بطول 100 متر قطر 400 مم بامتداد بشاير الخير 2 - إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون على المصرف لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار – إنشاء 5 (شنايش) بشارع فوزى معاذ بأرض زيان).

وزاره الاسكان

اخبار وزاره الاسكان

الصرف الصحى

شركه صرف صحى الاسكندرية

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