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وزير الأوقاف السودانى يحذر من تحول دور العبادة لمنصة للتكفير

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:06 ص
وزير الأوقاف السودانى يحذر من تحول دور العبادة لمنصة للتكفير وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح
أ ش أ

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قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، إنه سيعمل على عدم وجود اضطهاد لأية جماعة أو أقلية دينية، محذرا من تحويل دور العبادة، إلى منصة لتوزيع الاتهامات ونشر التكفير والتطرف.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن مفرح قوله، في لقاء مع عدد من الإعلاميين، إنه يسعى إلى تقديم أفضل خدمة للحجاج، مقابل أقل تكلفة، لافتا إلى أنه بصدد تنظيم مؤتمر لتطوير الحج، خلال الأسابيع القادمة، يستفيد من التجارب العالمية ويبني عليها لخدمة الحجاج السودانيين، عبر تقديم أفضل خدمة.

وأشار إلى وجود اتجاه، لإنشاء نظام أساسي لإدارة الحج والعمرة، منذ تحويلها من هيئة إلى إدارة، في عام 2012، فضلا عن توحيد وتنسيق الجهود بين الولايات.

ودعا مفرح، أجهزة الإعلام إلى القيام بدورها على أكمل وجه، والبحث عن أي أوجه قصور لنقدها وتلافيها، مؤكدا حرصه على نهج الوسطية والاعتدال وتعزيز السلام والحرية واحترام حقوق الإنسان.

 

 


السودان

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وزير الاوقاف السودانى

التكفير

الحج

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