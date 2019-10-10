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وزيرة السياحة ترحب بعودة رحلات الطيران المباشرة من ستوكهولم إلى شرم الشيخ

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:53 م
وزيرة السياحة ترحب بعودة رحلات الطيران المباشرة من ستوكهولم إلى شرم الشيخ وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
أ ش أ

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رحبت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بعودة رحلات الطيران المباشرة من العاصمة السويدية ستوكهولم إلى شرم الشيخ، لافتة إلى أن ذلك يبشر بعودة السياحة السويدية ويعكس رغبة السائحين السويديين فى قضاء عطلاتهم فى مدينة شرم الشيخ.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الخميس، أول رحلة طيران مباشرة قادمة من العاصمة السويدية ستوكهولم والتى تقل على متنها 177 مسافرا بمعدل امتلاء كامل، وذلك بعد توقف الطيران المباشر من السويد لمدينة شرم الشيخ لمدة دامت 8 سنوات و8 أشهر.

وأكدت الوزيرة أهمية السياحة الاسكندنافية من دول السويد والنرويج والدنمارك بالنسبة لمصر،حيث كان يصل لمصر حوالى ربع مليون سائح سنويا من هذه الأسواق، لافتة إلى أن الحركة السياحة من الدول الاسكندنافية بدأت تستعيد عافيتها وخاصة من السويد.

وأشارت إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذى ساهم بشكل كبير فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من العديد من الأسواق من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية وتنشيط الحركة فى المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة، والذى تستفيد منه عدد من الدول الاسكندنافية.

وأوضحت أن برنامج التحفيز الجديد يقوم بإعطاء حوافز إضافية تصاعدية كل 6 أشهر على الرحلات المحفزة، مضيفة أن الوزارة أنهت جميع المستحقات المعلقة الخاصة ببرنامج تحفيز الطيران السابق والتى كانت مشكلة فى الأعوام الماضية؛ مما أعاد المصداقية بين منظمى الرحلات والحكومة المصرية.

وأضافت الوزيرة أن استئناف خطوط طيران العديد من الدول إلى مصر يعكس النجاح الكبير الذى حققته الحملة الترويجية لمصر والتى اعتمدت فيها الوزارة على تحديث آليات الترويج، وهو ما أبرزه تقرير منتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية فى السفر والسياحة لعام 2019 الذى صدر فى سبتمبر الماضي، حيث تقدمت مصر من المركز الـ 60 إلى المركز الـ 5 فى استراتيجية الترويج والتسويق السياحي.

كما حققت مصر رابع أعلى نمو فى الأداء عالميا فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة وفقا لهذا التقرير، كما جاءت مصر فى موقع الصدارة على مستوى أفريقيا فى التقرير الذى نشرته Bloom Consulting "بلوم للاستشارات" المتخصصة فى تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحى للدول (العلامة التجارية للدول) فى سبتمبر 2019 حيث احتلت مصر المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013.

وأكدت أن الوزارة تسعى دائما إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وفتح أسواق سياحية جديدة، إلى جانب جذب مزيد من الحركة السياحة الوافدة من الأسواق التقليدية المصدرة للسياحة، وهو ما يهدف إليه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

يذكر أن الشركة الوطنية للطيران فى مالطا "Air Malta" أعلنت مؤخرا أيضا عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة وذلك بعد توقف رحلاتها إلى مصر لمدة 12 عاما، كما أعلنت شركة طيران أيبريا الإسبانية مؤخرا عن اعتزامها تسيير أربع رحلات طيران مباشرة أسبوعية بين العاصمة الإسبانية مدريد ومدينة القاهرة بدءا من يوم 2020.


وزارة السياحة

السياحة

السياحة فى مصر

السياحة الاسكندنافية

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