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وزارة التخطيط تعقد حوار خبراء حول تطبيق المحمول "شارك"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:55 ص
وزارة التخطيط تعقد حوار خبراء حول تطبيق المحمول "شارك" حوار الخبراء حول تطبيق المحمول شارك
كتبت ريهام الباشا

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عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حوارًا للخبراء حول تطبيق المحمول "شارك" المعني بعرض البرامج، والمشروعات، ومؤشرات الأداء التنموية. 

وأشارت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق المحمول "شارك" بشكل مُحدث ليكن بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية، ومؤشرات أدائهما مضيفة أنه يُعد طريقة فعالة للتمكين من المُتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية. 

كما أشارت التخطيط إلى أن التطبيق يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية فى إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج التنمية، ومؤشرات الأداء والمشروعات الاستراتيجية، فضلاً عن دوره فى التوعية المجتمعية الموسعة بحجم الإنجازات التى تقوم بها الدولة بشكل دوري، كما يسهم فى إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة فى المتابعة «متابعة المواطن»، واقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، إلى جانب نشر ثقافة الأداء فى الجهاز الإدارى للدولة وبين المواطنين.

وأضاف أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط، أن المشاركة ضرورية فيما يخص المشروعات، مما سيسهم فى إعطاء المواطن نوع من المشاركة بالحوار ويساعده فى متابعة المشروعات المنفذة والمستهدفة وتقييم المشروعات التى تم تنفيذها من حيث مردودها، مشيرًا إلى أن التطبيق يأتى فى إطار تحقيق مبدأ المشاركة والمتابعة المجتمعية، حيث يُمثل منصة لعرض برامج الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، ومؤشرات قياسها مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة. 

ومن جانبه أوضح جميل حلمى مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن التطبيق يسمح بتصفح المشروعات وفقًا للمحافظة التابع لها المواطن، وتقييم ما تم إنجازه من المشروعات المذكورة، من خلال متابعة معدلات الإنجاز والمستهدف تنفيذه وما تم تنفيذه بالفعل، فضلًا عن إتاحة إرسال المقترحات لتسليط الضوء على الاحتياجات المحلية التى بدورها تختلف من محافظة لأخرى.

وحول مصادر البيانات المتاحة عبر التطبيق، أشار جميل حلمى أن ما يخص بيانات متابعة مؤشرات الأداء، اعتمد على المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومى (2700 مؤشر أداء)، أما عن حصر المشروعات المنتهية فالبيانات اعتمدت على تقرير حصاد مرحلة البناء فى 90 يوم، كما اعتمدت خطة المشروعات الجارى تنفيذها على منظومة الخطة الاستثمارية، والوزارات، وخطة المواطن وجاءت بيانات متابعة تنفيذ المشروعات من القطاعات النوعية بالوزارة، والوزارات، وبنك الاستثمار القومي.

وأوضح حلمى أن التطبيق يضم الـ 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، ليندرج تحت كل منهم بعض البرامج التنموية والمؤشرات المرتبطة بتلك الأهداف، كما أضاف أن التطبيق يضم كذلك بعض المشروعات التنموية المنتهية والجارى تنفيذها فى كافة محافظات الجمهورية، كما يمكن للمواطنين عبر التطبيق إضافة مقترحاتهم بشأن المشروعات التنموية التى تمثل أهمية قصوى بالنسبة إليهم موضحًا أن التطبيق يهتم كذلك بعرض كافة المشاركات من المستخدمين المتفاعلين مع إعطاء الحق لكل مواطن فى تقييم تجربته مع "شارك".

وأشار جميل حلمي، أن ثقافة تضمين مؤشرات الأداء بدأت فى الانتشار بالفعل منذ عامين، حيث أصبحت برامج الحكومة تضم مؤشرات أداء كما أنها متاحه للإطلاع مؤكدًا على اهتمام الوزارات بنشر مؤشرات أدائها. 

وتابع حلمى أنه تم استحداث برنامج استقرار الاقتصاد الكلي، والذى يتابع المؤشرات على مستوى الاقتصاد كليًا من مؤشرات للبطالة، والتضخم، ومعدلات الفقر.

جميل حلمى مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة
جميل حلمى مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة

 

حوار الخبراء حول تطبيق المحمول شارك
حوار الخبراء حول تطبيق المحمول شارك

 

جانب من الحوار
حوارتطبيق المحمول شارك

 


تطبيق المحمول شارك

وزارة التخطيط

التنمية المستدامة

رؤية مصر 2030

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