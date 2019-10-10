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وزارة الاتصالات: اختبارات جودة المحمول تتم بشكل علمى وليس باستطلاعات الرأى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:00 ص
وزارة الاتصالات: اختبارات جودة المحمول تتم بشكل علمى وليس باستطلاعات الرأى محطات المحمول-ارشيفية
كتبت: هبة السيد

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قال مسئول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اختبارات جودة خدمات المحمول تتم بشكل علمي من جانب المركز القومي لمراقبة أداء شركات المحمول التابع لجهاز تنظيم الاتصالات حيث يتم قياس الخدمة بأجهزة حديثة للغاية تصل تكلفتها لخمسين مليون جنيه.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" بشأن ما يتعلق بنشر تقارير جودة الخدمة يعود تاريخ اختباراتها لشهرين: "اختبارات الخدمة تستغرق شهرًا كاملاً فى جميع مناطق الجمهورية لذا يتم نشر نتائج التقرير فى الشهر التالى بعد جمع البيانات اللازمة".

ونفى المصدر أن يتم الاستعانة باستطلاعات رأى العملاء، موضحًا ان جهاز تنظيم الاتصالات جهة محايدة بين المستخدم ومقدم الخدمة، ويقوم باختبار الخدمة بشكل علمي مستخدمًا أحدث الأجهزة بهذا الشأن ولا يأخذ كلام انطباعي لذلك فإنه يحاسب الشركات بناء على تقرير مستوى الخدمة.

وأظهر تقرير صادر عن المركز القومي لمراقبة جودة خدمات المحمول التابع لجهاز تنظيم الاتصالات، تحسنًا كبيرًا بنتائج اختبارات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر لجميع الشركات عن شهر أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو 2019.

كان الجهاز قد لوح بعقوبات مالية على الشركات حال عدم الالتزام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاء التقرير الثاني لاختبارات الخدمة للمركز الذى تم تأسيسه فى يوليو الماضى ليؤكد التزام شركات المحمول الأربعة على معايير الخدمة بمصر.

ووضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة متكاملة لتطوير الخدمة، منها افتتاح مركز قياس جودة خدمات الاتصالات للصوت ونقل البيانات واتخاذ إجراءات ضد الشركات وإصدار نتائج التقرير بموعده فضلاً عن رفع سرعات الإنترنت الأرضي بنحو 3 أضعاف على مستوى الجمهورية.

 


تقرير جودة الخدمة

جهاز تنظيم الاتصالات

وزارة الاتصالات

اختبار جودة المحمول

اخبار الاقتصاد

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