هيئة الانتخابات التونسية: الإفراج عن القروى يسمح بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

تونس (أ ش أ)

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، أن الإفراج عن المرشح الرئاسى نبيل القروى يسمح بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحى الرئاسة، وإجراء الحملة الانتخابية، وربما مناظرة تلفزيونية بين المتنافسين.

وقال بفون - فى تصريح اليوم الخميس - إن الهيئة حرصت منذ بداية المسار الانتخابى على تحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الهيئة ستبحث مع التلفزيون الوطنى إن كان الوقت يكفى لإجراء مناظرة تلفزيونية بين المرشحين.

وفيما يتعلق بطلب تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قال بفون "إن هيئة الانتخابات ستنتظر قرار المحكمة الإدارية، الذى سيكون "ملزما لها" فى حال قبولها لطلب رفعته هيئة الدفاع عن المرشح نبيل القروي".

وكانت محكمة النقض التونسية قضت أمس /الأربعاء/ بالإفراج عن القروى بعد قبول النقض الذى قدمته هيئة الدفاع عنه شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الاتهام دون إحالة.. وكانت السلطات التونسية اعتقلت القروى فى 23 أغسطس الماضى بعد صدور حكم بحبسه، لاتهامه بالتهرب الضريبى وغسيل الأموال، فيما رفضت محكمة الاستئناف مؤخرا طلب الإفراج عنه.

وقد أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية التى جرت فى 15 سبتمبر الماضى عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروى الذى تمكن من حصد 6ر15% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.