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هولاند وسياسيو فرنسا ينددون بالحرب على سوريا ويطالبون بمعاقبة أردوغان

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:26 م
هولاند وسياسيو فرنسا ينددون بالحرب على سوريا ويطالبون بمعاقبة أردوغان الرئيس السابق فرنسوا هولاند
كتب أحمد علوى

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أثارت التفجيرات والهجمات التركية التي وقعت في مدينة رأس العين وعدة مدن حولها وتسببت فى مقتل اكثر من 100 شخص وتشريد الألاف من السوريين، الطبقة السياسية الفرنسية التى عبرت إنها مستاءة من موقف تركيا وأدانوا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشدة.

وقال الرئيس الفرنسى السابق فرنسوا هولاند، فى كلمة له فى صحيفة لو باريزيان الفرنسية، انه يتمنى توقيع عقوبات شديدة وحاسمة على أردوغان، مؤكدا أن " الأكراد هم حلفائنا ، لقد قادوا المعركة ضد داعش، وتركيا عضو في الناتو، كيف نعترف بأن يمكن لأي بلد في تحالف معنا مهاجمة قوة كانت شريكنا الرئيسي ضد مكافحة داعش".

وأكد هولاند "الأكراد كانوا دعمنا الأرضي الرئيسي لمحاربة داعش ، وكانت طائراتنا قادرة على المناورة من خلال هذا العمل المشترك بفضلهم" .

ومن ناحيتها قالت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبت، لإذاعة، أر تى ال، بعد الهجوم التركى، "بهذا الشكل لا يتمكن المقاتلون الأكراد من مراقبة السجناء الإرهابيين، ولا القيام بدورهم بمساعدتنا فى الحرب ضد داعش.

فبجانب القتال فهم معنيين بالسجناء من الإرهابيين والمتطرفين ، وبذلك سيكون الخطر موجودفى مختلف ارجاء العالم، ويتمثل فى الإفراج غير المنضبط لهؤلاء الأشخاص، وهو ما يهدد بنزوحهم إلى دول أخرى، ومن الصعب للغاية وضعهم في هذا الوضع " .

كما أدان فرانسوا كوب، الوزير السابق لجاك شيراك والعمدة الحالي لموسو ، على إذاعة فرانس إنتر الفرنسية، سلوك الولايات المتحدة وإدارة دونالد ترامب،  وقال: "اليوم ، أعطى الأمريكيون نوعًا من الضوء الأخضر للأتراك الذين كانوا ينتظرون هذا لمهاجمة الأكراد" . كما أعرب عن أمله في أن "يواصل الرئيس ماكرون إسماع صوت فرنسا بقوة لأن ما حدث هو خيانة سياسية ودبلوماسية وأخلاقية".

أما اليسارية مانون أوبري ، عضو البرلمان الأوروبي التابع لحزب فرنسا الأبية، فقالت فى كلمته لإذاعة فرانس إنفو بأن موقف تركيا "خطير وغير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي، كما  تريد فرنسا فرض عقوبات على تركيا، حيث أن ما يحدث في شمال سوريا خطير للغاية."

وتابعت أوبرى "هذا شكل من أشكال الخيانة تجاه الأكراد الذين كانوا حلفاءنا لسنوات لمحاربة الإرهاب وضد داعش" .

 


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