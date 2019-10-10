سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

نيوزويك: العدوان التركى على سوريا يزيد الخطر للقوات الأمريكية بالمنطقة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:35 م
نيوزويك: العدوان التركى على سوريا يزيد الخطر للقوات الأمريكية بالمنطقة القوات الامريكية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه مع إطلاق تركيا عمليات عسكرية هجومية فى شمال سوريا ضد ميليشات الأكراد التى كانت حليفة لواشنطن، فإن الخطر الذى تواجهه القوات الأمريكية فى المنطقة قد زاد لأن كل العمليات الأمريكية ضد داعش قد توقفت.

 

وأشارت المجلة إلى أن تركيا طالما اعتبرت الأكراد غريما لها وشبهتهم بالجماعات السنية المتمردة، على الرغم من أن الولايات المتحدة قدمت الدعم المالى والعسكريى لهذه الجماعات فى حربها ضد داعش.

 

إلا أن مسئولا رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية قال لنيوزويك إن كل العمليات الأمريكية ضد داعش قد توقفت فى سوريا، وأن هذا الامر يتسق مع تسليم الولايات المتحدة مسئولية العمليات ضد داعش لتركيا.

 

وأشار المسئول إلى أن القادة الميدانيين فى سوريا لا يخشون هجمات مباشرة من حلفائهم السوريين، ولكن احتمال الهجمات الداخلية أصبح يمثل قلقا أكبر، لاسيما بين المقاتلين الأكراد الذين يشعرون بالخيانة من قبل الولايات المتحدة.

 

وتابع المسئول الذى لم يكشف عن هويته قائلا إن المقاتلين الأكراد ربما يكونوا الآن غير مستعدين للاستجابة للقوات الأمريكية التى تحتاج إلى تعزيزات أو جمع معلومات استخباراتية للوحدات المقاتلة الأمريكية. وأشار المسئول إلى أن قواعد الاشتباك الحالية للقوات الأمريكية تظل تتركز على الدفاع عن النفس ولم يصدر أمر بعد للبنتاجون بالانسحاب الكامل من سوريا.


القوات الامريكية

العدوان التركى على سوريا

سوريا

الاكراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 5 عناصر من داعش أثناء التصدى لهجوم مسلح

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:22 م

أرمينيا تدين العدوان التركى لشمال سوريا وقتل المدنيين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:18 م

أردوغان يواصل ابتزاز اوروبا ويهددها بورقة اللاجئين لتؤيد عدوانه على سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:00 م

البرلمان الأفريقى يطالب مجلس الأمن بالتدخل الفورى لوقف العدوان التركى على سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:57 م

ردا على العدوان التركى على سوريا.. فنلندا توقف بيع السلاح إلى أردوغان

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سيب وأنا أسيب".. الزمالك يفاوض 3 أهلاوية للرد على صفقة كهربا.. الأبيض يفتح خطوط اتصال مع صالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير.. محاولات بيضاء لإقناع الثلاثى المستبعد من حسابات فايلر لإكمال فيلم "عنتر ولبلب"

"سيب وأنا أسيب".. الزمالك يفاوض 3 أهلاوية للرد على صفقة كهربا.. الأبيض يفتح خطوط اتصال مع صالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير.. محاولات بيضاء لإقناع الثلاثى المستبعد من حسابات فايلر لإكمال فيلم "عنتر ولبلب"

الخارجية القبرصية تدين العدوان التركى على شمال شرق سوريا

الخارجية القبرصية تدين العدوان التركى على شمال شرق سوريا

وزيرة السياحة: نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في القطاع

وزيرة السياحة: نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في القطاع

17 جريحا ببلدة "أقجة قلعة" التركية بقذائف قوات سوريا الديمقراطية

17 جريحا ببلدة "أقجة قلعة" التركية بقذائف قوات سوريا الديمقراطية

الجادريان: فيس بوك عرض إعلانات للقمار والكحول لمليونى مستخدم تحت السن

الجادريان: فيس بوك عرض إعلانات للقمار والكحول لمليونى مستخدم تحت السن

أوانى الطهى قد تسبب مشاكل صحية خطيرة.. موقع healthline يحذر: قلايات الألومنيوم تترك رواسب تصيب بالزهايمر.. والأكل ممنوع فى الاستانلس ستيل لمرضى حساسية النيكل.. وطاسات السيراميك تنقل أنواعا من الطلاء لغذائك

أوانى الطهى قد تسبب مشاكل صحية خطيرة.. موقع healthline يحذر: قلايات الألومنيوم تترك رواسب تصيب بالزهايمر.. والأكل ممنوع فى الاستانلس ستيل لمرضى حساسية النيكل.. وطاسات السيراميك تنقل أنواعا من الطلاء لغذائك

الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات

الحكومة توافق على تنفيذ مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات

بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو

بعد الألم ييجى الأمل.. حكايات المتعافين من فيروس سى.. فيديو

مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

مسؤول بـ "روس آتوم": "محطة الضبعة" تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر

رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010

رئيس الوزراء: معدل النمو يسجل 5.6% وهو الأعلى اقتصاديا منذ 2010

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة