نيوزويك: العدوان التركى على سوريا يزيد الخطر للقوات الأمريكية بالمنطقة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه مع إطلاق تركيا عمليات عسكرية هجومية فى شمال سوريا ضد ميليشات الأكراد التى كانت حليفة لواشنطن، فإن الخطر الذى تواجهه القوات الأمريكية فى المنطقة قد زاد لأن كل العمليات الأمريكية ضد داعش قد توقفت.

وأشارت المجلة إلى أن تركيا طالما اعتبرت الأكراد غريما لها وشبهتهم بالجماعات السنية المتمردة، على الرغم من أن الولايات المتحدة قدمت الدعم المالى والعسكريى لهذه الجماعات فى حربها ضد داعش.

إلا أن مسئولا رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية قال لنيوزويك إن كل العمليات الأمريكية ضد داعش قد توقفت فى سوريا، وأن هذا الامر يتسق مع تسليم الولايات المتحدة مسئولية العمليات ضد داعش لتركيا.

وأشار المسئول إلى أن القادة الميدانيين فى سوريا لا يخشون هجمات مباشرة من حلفائهم السوريين، ولكن احتمال الهجمات الداخلية أصبح يمثل قلقا أكبر، لاسيما بين المقاتلين الأكراد الذين يشعرون بالخيانة من قبل الولايات المتحدة.

وتابع المسئول الذى لم يكشف عن هويته قائلا إن المقاتلين الأكراد ربما يكونوا الآن غير مستعدين للاستجابة للقوات الأمريكية التى تحتاج إلى تعزيزات أو جمع معلومات استخباراتية للوحدات المقاتلة الأمريكية. وأشار المسئول إلى أن قواعد الاشتباك الحالية للقوات الأمريكية تظل تتركز على الدفاع عن النفس ولم يصدر أمر بعد للبنتاجون بالانسحاب الكامل من سوريا.