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ننشر مراحل تحنيط الفيلة "نعيمة" قبل عرضها بالمتحف الحيوانى بحديقة الجيزة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:00 م
ننشر مراحل تحنيط الفيلة "نعيمة" قبل عرضها بالمتحف الحيوانى بحديقة الجيزة الفيلة نعيمة
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع " مراحل تحنيط الفيلة" نعيمة" بعد وفاتها لعرضها داخل المتحف الحيوانى بحديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة . 

-تشريح الجثة من قبل فريق بيطرى متخصص.

-سلخ الجلد وإزالة اللحوم اللاصقة فى الجلد.

-يتم تمليح جسم الفيلة نعيمة لعدم تهتك الجلد.

-أخذ الجلد وإرساله الى المدبغة لصبغه.

-بعد الدبغ يتم  تكوين مجسم للحيوان يحمل كل تفاصيل الجثة.

-دفن العظم للتخلص من باقى اللحم وإضافات مواد لذوبانه.

-عمل مقاسات "اسطمبات" بحجم الفيلة لتركيب الجلد على الجسم

- عمل مجسم  للفيلة وشد الجلد علية.

حشو الجلد بمواد معينة تسمى "الفوم".

"تستغرق عملية التحنيط حوالى 4 أو 5 شهور"

 

 

 

الفيلة نعيمة

حديقة حيوان الجيزة

الخدمات البيطرية

تحنيط الفيلة نعيمة

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