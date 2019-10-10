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ننشر قائمة الوحدات والمراكز الطبية الخاصة بفتح ملفات التأمين الصحى الشامل بالأقصر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:00 ص
ننشر قائمة الوحدات والمراكز الطبية الخاصة بفتح ملفات التأمين الصحى الشامل بالأقصر الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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حصل "اليوم السابع" على قائمة تضم الوحدات الصحية والمراكز الطبية المكلفة بفتح الملفات الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى فى محافظة الأقصر.

وشملت القائمة كلاً من مركز الكرنك الجديد ومركز صحة الأسرة ووحدة القباحي الغربي ووحدة نجع الخطباء ووحدة البغدادي ووحدة حاجر الأقالتة ووحدة الطارف.

وتضم القائمة وحدة الزينية بحري ووحدة العشي ووحدة منشية النوبة ووحدة الضمان ووحدة الرزيقات قبلي ووحدة المحاميد بحري ومركز الدير ومركز أصفون ومركز حي القرية ووحدة الشغب ووحدة كومير.

 

 

 

 

 

 


الصحة

التأمين الصحى

منظومة التأمين الصحى

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