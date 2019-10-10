سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء: وصول استمارات التصويت بالانتخابات لكل المحافظات

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:00 ص
نقابة الأطباء: وصول استمارات التصويت بالانتخابات لكل المحافظات نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، إن النقابة انتهت من طبع كل استمارات التصويت، وتم إرسالها لكل المحافظات صباح أمس الأربعاء، وذلك بعد وضعها في صناديق وتشميعها بالشمع الأحمر، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل الموظفين المكلفين بتسيير أعمال التصويت بالانتخابات، اليوم الخميس إلى مقر النقابات الفرعية.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تحديد المستشارين للإشراف على ٢٧ لجنة اقتراع بالمحافظات، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع كل منهم استعدادًا لبدء التصويت بالانتخابات، في الثامنة صباح غدٍ الجمعة.

وتجرى نقابة الأطباء، انتخابات التجديد النصفى، صباح غدٍ الجمعة، من التاسعة صباحا، حتى الخامسة مساء، وذلك لانتخاب النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

 


نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

التجديد النصفى للاطباء

نقيب الاطباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء: يُسمح للوافدين غير المسجلين بالمحافظات بالتصويت بأى فرعية

السبت، 05 أكتوبر 2019 12:00 ص

نقابة الأطباء تخاطب الفرعيات للتأكيد على شروط التصويت فى الانتخابات 11 أكتوبر

الخميس، 03 أكتوبر 2019 01:07 م

نقابة الأطباء: 27 مقرا للتصويت بالانتخابات فى المحافظات الجمعة المقبلة

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 05:45 م

نقابة أطباء القاهرة: يحق لكل مرشح بالانتخابات توكيل آخر لمراقبة سير الانتخابات

الخميس، 26 سبتمبر 2019 03:16 م

نقابة الأطباء تفتح باب شراء سيارات بالتقسيط للمرة الثانية لأعضائها

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 12:16 م

نقابة الأطباء: انطلاق فعاليات المؤتمر الثامن لأطباء الامتياز والممارس العام

الخميس، 12 سبتمبر 2019 12:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين

غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين

الحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح" اليوم

الحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح" اليوم

فيديو.. مركز نموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين بالعباسية

فيديو.. مركز نموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين بالعباسية

اعرف ورش التبين المتخصصة فى صيانة قطارات البضائع × 6 معلومات

اعرف ورش التبين المتخصصة فى صيانة قطارات البضائع × 6 معلومات

قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية 4 ساعات السبت المقبل

قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية 4 ساعات السبت المقبل

اليوم.. مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك

اليوم.. مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك

متى يمكن الإعفاء من العقوبة فى جرائم الإرهاب وفقًا للقانون؟

متى يمكن الإعفاء من العقوبة فى جرائم الإرهاب وفقًا للقانون؟

7 أرقام هامة عن تمويل الاستثمار للمشروعات التنموية فى مصر.. تعرف عليها

7 أرقام هامة عن تمويل الاستثمار للمشروعات التنموية فى مصر.. تعرف عليها

بالقانون.. عقوبة لمن يبث شائعات عن الأوضاع الداخلية للبلاد

بالقانون.. عقوبة لمن يبث شائعات عن الأوضاع الداخلية للبلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة