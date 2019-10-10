نقابة الأطباء: وصول استمارات التصويت بالانتخابات لكل المحافظات

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، إن النقابة انتهت من طبع كل استمارات التصويت، وتم إرسالها لكل المحافظات صباح أمس الأربعاء، وذلك بعد وضعها في صناديق وتشميعها بالشمع الأحمر، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل الموظفين المكلفين بتسيير أعمال التصويت بالانتخابات، اليوم الخميس إلى مقر النقابات الفرعية.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تحديد المستشارين للإشراف على ٢٧ لجنة اقتراع بالمحافظات، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع كل منهم استعدادًا لبدء التصويت بالانتخابات، في الثامنة صباح غدٍ الجمعة.

وتجرى نقابة الأطباء، انتخابات التجديد النصفى، صباح غدٍ الجمعة، من التاسعة صباحا، حتى الخامسة مساء، وذلك لانتخاب النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.