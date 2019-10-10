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نصائح لتفادى ضعف النظر من النظر للكمبيوتر فى اليوم العالمى للرؤية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:00 م
نصائح لتفادى ضعف النظر من النظر للكمبيوتر فى اليوم العالمى للرؤية الحفاظ على صحة العين
كتبت إيناس البنا

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هل نعرف أنك قد تعمل على تدهور صحة عينك من خلال النشاط الدائم على جهاز رقمى أو كمبيوتر، حيث تؤثر هذه الممارسة على البصر الذي قد يؤدي فى النهاية إلى ضعف النظر.

تندرج جميع المشكلات المتعلقة بالعين التى تسببها الأجهزة الرقمية ضمن فئة متلازمة النظر المرتبطة بالكمبيوتر، وتتزايد الحالات بسرعة حيث أصبحنا مدمنين استخدام هذه الأجهزة على مدار اليوم، خاصة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعى.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"  أشارت دراسة قام بها معهد فورتيس ميموريال للبحوث الأمريكي، أن الناس يبدأون في استخدام الهواتف والأجهزة الرقمية من الاستيقاظ حتى النوم، وأدى هذا التفاعل الرقمي المتزايد إلى ظهور ما يسمى باسم "متلازمة رؤية الكمبيوتر" حيث يعاني الأشخاص من الصداع، وجفاف العيون، وعدم وضوح الرؤية  وآلام الرقبة.

وعلى الرغم من أن التكنولوجيا قد تكون نعمة بالنسبة لنا ولكن يمكن أن تصبح نقمة للعينين إذا أسيئت استخدامها والإفراط فى ساعات المكوث عليها.

 

6 نصائح لحماية عينيك من متلازمة رؤية الكمبيوتر
 

1. فحص العين بانتظام

أول الأشياء هى فحص العين بانتظام خاصة عندما تصاب بالصداع، أو عدم وضوح الرؤية .

2. تقليل وقت استخدام شاشات الكمبويتر والموبايل

وقت الشاشة هو الوقت الجماعي الذي تقضيه على الوسائط الرقمية المختلفة، لتقليل الضغط  يعد تقليل وقت الشاشة مهمًا للغاية، لذا  لا تستخدم أجهزتك الذكية إلا إذا كان ذلك ضروريًا، كما يُنصح بإبقاء أجهزتك مغلقة أو بعيدة عنك قبل ساعة على الأقل من النوم.

3. استخدام إضاءة جيدة

لتقليل الضغط البصري، من المهم جدًا الحصول على إضاءة جيدة في المكتب والمنزل عند استخدام الأجهزة الرقمية، أيضا لا تبقى الأضواء الساطعة للجهاز الرقمى فترة طويلة أمام عينك.

4. إراحة عينك  20 ثانية كل 20 دقيقة

قد يتطلب منك عملك قضاء الكثير من الوقت على أجهزة الكمبيوتر، فى مثل هذه الحالات، يجب اتباع قاعدة 20-20 بمعنى إعطاء  استراحة للعين لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة

5. إعادة  ضبط إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاص بك

تؤثر إعدادات الشاشة على صحة عينيك، اضبط السطوع والتباين والدقة وحجم الخط وما إلى ذلك بسهولة على عينيك.

6. ممارسة تمارين العين

تمامًا مثل التمارين البدنية الأخرى، فإن القيام بتمارين العين مفيدة، فالقيام بها يوميا من شأنه أن يعزز رؤيتك ويبقي مشاكل العين بعيدة عنك.


اليوم العالمى للرؤية

صحة العين

متلازمة الكمبيوتر

تمارين العين

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