نشر مراحل تحنيط الفيلة "نعيمة" قبل عرضها بالمتحف الحيوانى بحديقة الجيزة

ينشر "اليوم السابع " مراحل تحنيط الفيلة" نعيمة" بعد وفاتها لعرضها داخل المتحف الحيوانى بحديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة .
-تشريح الجثة من قبل فريق بيطرى متخصص.
-سلخ الجلد وإزالة اللحوم اللاصقة فى الجلد.
-يتم تمليح جسم الفيلة نعيمة لعدم تهتك الجلد.
-أخذ الجلد وإرساله الى المدبغة لصبغه.
-بعد الدبغ يتم تكوين مجسم للحيوان يحمل كل تفاصيل الجثة.
-دفن العظم للتخلص من باقى اللحم وإضافات مواد لذوبانه.
-عمل مقاسات "اسطمبات" بحجم الفيلة لتركيب الجلد على الجسم
- عمل مجسم للفيلة وشد الجلد علية.
حشو الجلد بمواد معينة تسمى "الفوم".
"تستغرق عملية التحنيط حوالى 4 أو 5 شهور"
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