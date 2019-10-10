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نجل الرئيس التونسى الراحل قايد السبسى: حبس القروى وإطلاق سراحه قرار سياسى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:16 م
نجل الرئيس التونسى الراحل قايد السبسى: حبس القروى وإطلاق سراحه قرار سياسى نبيل القروى
كتبت - هناء أبو العز

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اعتبر حافظ قايد السبسي القيادي في حزب نداء تونس في تدوينة على صفحته على فيس بوك إطلاق سراح نبيل القروي من السجن قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية هو قرار سياسى، ويؤكد مرة أخرى أن قرار اعتقاله كان كذلك سياسيا بما جعل القروى سجينا سياسيا فى سياق انتخابى متعفن حسب تعبيره.
 
 
وجاء فى تغريدته التى نشرها موقع الشروق التونسى، "ها هى محكمة التعقيب تقر اليوم بوجود أخطاء إجرائية فى صدور بطاقة الإيداع وعملية الإيقاف، نفس محكمة التعقيب التي رفضت سابقا الطعون ورفضت الإفراج واليوم تقبل الطعن وتأذن فورا بالإفراج، السؤال الذى يطرحه الجميع ما الذى تغير فى الأثناء؟''
 
 
وأضاف حافظ قايد السبسى:''أعتقد أن صورة تونس ومصداقية مسارها الديمقراطى قد وضع منذ مدة فى الميزان نتيجة عبث المجموعة الفاشلة التى خيرت مصالحها الشخصية على حساب مصلحة تونس والوطن، وها نحن للأسف نجنى النتائج الكارثية.
 

تونس

انتخابات تونس

نبيل القروى

حافظ السبسى

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