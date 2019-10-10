نائب وزير لمدة يوم.. رنا: اقترحت بإنشاء مراكز شباب لدعم الفتيات

كتب مدحت وهبة

قالت رنا محمد، طالبة بالصف الثانى الثانوى، والتى شغلت منصب نائب وزير الشباب والرياضة لمدة يوم، أنها شاركت فى الاحتفال باليوم العالمى للفتاة، بعد توليها منصب نائب الوزير لمدة يوم الاثنين الماضى، لافته إلى أنها عرضت عل الوزير العديد من المشكلات، لعمل مراكز شباب آخرى لدعم الفتيات، وتنشيط مراكز الشباب، بعد مشاركتها فى العديد من الأنشطة بقرية نوه بمحافظة القليوبية.

رنا

وأكدت رنا محمد أنها شاركت فى أكثر من مشروع تنموى بإحدى الجمعيات التابعة للقرية، وتم اختيارها لشغل منصب نائب وزير الشباب لمدة يوم، وأنه خلال شهر أكتوبر سيتم افتتاح مراكز جديدة للشباب والرياضة بجانب عمل حملات توعية ودورات تدريبية، وكمبيوتر، وتنمية، للمساواة بين البنين والبنات.

جاء ذلك على هامش احتفال وزارة التضامن الاجتماعى اليوم ، باليوم العالمى للفتاة الذى تنظمه الوزارة، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت والسفارة الكندية بالقاهرة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى والجهات التنفيذية والتشريعية والسفراء والمهتمين.

ومبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" التى كانت نتيجة تعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع هيئة بلان إنترناشونال إيجيبت والسفارة الكندية بالقاهرة بها للعام الثانى على التوالى، على دعوة الفتيات لتقلد أدوار قيادية داخل السفارات والوزارات والهيئات الدولية لمدة يوم واحد فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فى رسالة من الجهات المشاركة بالتأكيد على التزامهم بدعم حق الفتيات فى المساواة، وإبراز النجاحات التى يمكن للفتيات تحقيقها وتغيير الصورة النمطية داخل المجتمع.

وأُطلق اليوم العالمى الأول للفتاة فى عام 2012، بعد الدعوة العالمية من قبل الفتيات أنفسهن لتأسيس هذا اليوم رسميا، من خلال قرار من الأمم المتحدة، بدعم من الوفد الكندى وبلان انترناشونال لرفع مستوى الوعى عن التحديات الخاصة التى تواجه الفتيات ولاتخاذ الإجراءات لمواجهة ذلك.



