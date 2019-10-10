نائب محافظ الإسماعيلية يشهد حفل تكريم المهندس عبد الله الزغبى

الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية مساء اليوم، حفل التكريم الذى نظمته محافظة الإسماعيلية خصيصا لتكريم المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام السابق للمحافظة بمناسبة بلوغه سن المعاش.

وحضر الحفل كل من اللواء جمال غزالي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء تامرسعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتيرالعام المساعد، والمقدم محمد سميرالمستشارالعسكرى للإسماعيلية، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات وأعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية ونقيب المهندسين وجمع كبير من القيادات التنفيذية.

وأكد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية خلال حفل التكريم على أن هذا الحفل يأتي تقديرا لما بذله المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام السابق، من جهود طوال مدة خدمته بالمحليات وإعتزازا بما قدمه من خدمات جليلة على مدى سنوات طوال تقلد خلالها العديد والعديد من المناصب القيادية.

ويعتبر المهندس عبدالله الزغبى أحد القيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية حيث شغل العديد من المناصب ومنها رئيس حى ثانى ورئيس قرية ابو خليفة ثم رئيس مدينة القنطرة شرق، وسكرتيرا مساعدا للإسماعيلية ثم سكرتيرا عاما، واشرف على تنفيذ العديد من الملفات المهمة بالمحافظة منها ملف تقنين الأراضى، وملف تطويرسوق الجمعة وسوق السمك الجديد وملف مشروع نقل الورش إلى مدينة المستقبل، بالإضافة إلى ملف تعمير وتطوير قرية الأمل شرق قناة السويس فى فترة رئاسته لمدينة القنطرة شرق، وملف مشروعات الإستثماربالمنطقة الحرة والمنطقة الصناعية .