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نائبة وزير الخارجية الإيطالى: نتضامن مع الأكراد السوريين المحاربين لداعش ضد تركيا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:33 م
نائبة وزير الخارجية الإيطالى: نتضامن مع الأكراد السوريين المحاربين لداعش ضد تركيا سوريا
كتبت فاطمة شوقى

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قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالى "إيمانويلا ديل رى" إن العملية العسكرية التركية فى شمال شرق سوريا ومصير المدنيين فى المنطقة يثير القلق.

وأضافت ديل رى، فى تغريدة لها: "نتضامن مع الأكراد السوريين الذين حاربوا تنظيم داعش بشجاعة"، مشيرة إلى أن  يؤدى إلى تفاقم التوازن الإقليمى بشكل خطير، وفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية.

وناشدت ديل رى، تركيا التحلى بالعقلانية، مطالبة إياها أيضا بوقف هجماتها فى سوريا.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء أمس ، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

 

 


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