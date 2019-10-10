ميناء دمياط يشارك في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الموانئ العربية بالقاهرة

شاركت هيئة ميناء دمياط فى فعاليات الاجتماع 55 لمجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية والذى عقد في القاهرة مؤخرًا.

وأشار بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط إلى أن الاجتماع بدأت فعالياته بالكلمة الافتتاحية للمؤتمر والذى تم خلالها تكريم هيئة ميناء دمياط على جهودها المبذولة والتى أهلتها للحصول على جائزة أفضل ميناء تجارى مصرى فى مجال حماية البيئة البحرية فى اليوم البحرى العالمى الذى عقد بالإسكندرية مؤخرًا، حيث تسلم الدرع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط .

جدير بالذكر أنه عقد على هامش فعاليات المؤتمر اجتماع لرؤساء الموانئ الخليجية مع رئيس هيئة قناة السويس وكذا اجتماع لاتحاد الناقلين البحريين .