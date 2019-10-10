موسكو: 3 روسيات يقتلن حارسة فى سجن باكستانى

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ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن مواطنات روسيات، قتلن إحدى الحارسات داخل سجن فى باكستان.

وأشارت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - إلى أن القنصلية الروسية فى كراتشي، تتحقق من تفاصيل الحادث الذى وقع أمس الأول.. موضحة أن السلطات الباكستانية فتحت قضية جنائية ضد الروسيات المذكورات، بتهمة القتل المتعمد.

يشار إلى أنه قبل عام قبض حرس الحدود الباكستانى على 3 روسيات، خلال محاولة غير مشروعة لاجتياز الحدود بين إيران وباكستان، بهدف الوصول إلى أفغانستان مع 8 أطفال قاصرين للانضمام هناك إلى صفوف "داعش"، وبعد ذلك تم سجنهن بانتظار الترحيل إلى روسيا.

وأكد البيان أن الدبلوماسيين الروس على اتصال مستمر مع الهيئات الأمنية فى باكستان بشأن هذه القضية.