موسكو: لا يوجد اتفاق على إجراء محادثات بين بوتين والأسد حول العدوان التركى

موسكو /أ ش أ/

قال مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، إنه لا يوجد اتفاق على إجراء محادثات هاتفية بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره السورى بشار الأسد على خلفية العملية العسكرية التركية شمالى سوريا.

وأضاف أوشاكوف -فى تصريحات صحفية اليوم الخميس:"لدينا مع القيادة السورية اتصالات فى مختلف المجالات، وحتى الآن لا يوجد اتفاق بشأن محادثات بين الزعيمين حول العملية التركية فى سوريا".، وأكد أوشاكوف أن اللجنة الدستورية السورية من المقرر أن تعقد أولى جلساتها فى 29 أكتوبر الجاري.

يُذكر أن تركيا بدأت أمس عملية عسكرية فى منطقة شمال شرق سوريا تحت اسم "نبع السلام"، وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته الممر الإرهابى المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية.