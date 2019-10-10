موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الرئيس السيسي رفض مصر للعدوان التركي على سوريا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، محذراً من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن السلطات التركية بدأت اليوم الخميس التحقيق مع زعيمين من المعارضة المؤيدة للأكراد واعتقلت 21 شخصا لانتقادهم الهجوم الذي يشنه الجيش على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

غرد دونالد ترامب الرئيس الأمريكى على تويتر، بشأن العدوان التركى على سوريا، قائلًا: "تركيا كانت تخطط لمهاجمة الأكراد منذ فترة طويلة، وهم يتقاتلون منذ زمن بعيد".

أفاد مراسل قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل، عن مقتل 17 مدنيا جراء العدوان التركي على مناطق شمال شرق سوريا.

أطلق الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الخميس البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، موضحا أن الاقتصاد المصرى ينمو بطريقة غير مسبوقة.

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، تم التأكيد علي ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من المالية .

عقوبات عديدة تنتظر تركيا عقب العدوان الغاشم البربرى على شمال سوريا، والتى أعلن عنه الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، عن تنفيذ عملية " نبع السلام" فى سوريا، وقيام قوات الاحتلال التركى بتنفيذ عمليات عسكرية فى شمال سوريا، ووفقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة يحق لمجلس الأمن الدولى فرض العديد من العقوبات نتيجة للعدوان التركى كون أن وظيفته تتمثل فى حماية السلم والأمن الدوليين.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة متهمين بقضية "فساد القمح"، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، بالسجن المشدد 10 سنوات، ورد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرد، وعزل المتهمين من الأول إلى الخامس من الوظيفة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

عرضت وزيرة السياحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، تقريراً بشأن متابعة برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، وأعربت عن سعادتها بما تم تحقيقه، لافتة إلى أن إطلاق الوزارة لهذا البرنامج، جاء بهدف تحديد أطر للسياسات العامة، قبل البدء فى تنفيذ أى خطة عمل، باعتبار ذلك مسألة غاية فى الأهمية وأساساً لتحقيق الأهداف المرجوة بل ولتخطيها إلى أكثر من ذلك.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تفعيل خدمة العملاء للرد على استفسارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين التى تستهدف التعاقد مع خريجين جدد لسد العجز فى المعلمين بالمدارس التى تعانى من عجز فى تخصصات كثيرة، على أن يتم التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعامل.

كشف تحقيق مشترك أجرته صحيفة الجارديان ومؤسسة الإذاعة الدنماركية "دى بى سي" أن موقع فيس بوك صنف نحو 2 مليون مستخدم ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا على أنهم "مهتمون" بإعلانات المقامرة والكحول.

أعلنت الأكاديمية السويدية، اليوم الخميس، عن فوز كل من البولندية أولجا توكاركوك لعام 2018م، والنمساوى بيتر هاندكه بجائزة نوبل لعام 2019.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ااﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺣﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻓﻰ أول اﻟﻠﻴﻞ مائل ﻟﻠﺒﺮودة ﻓﻰ آﺧﺮه.

خيم الحزن صباح اليوم الخميس، على نجوم الفن فى الوطن العربى لرحيل المخرج التونسى شوقى الماجرى عن عمر ناهز 58 عاما إثر سكتة قلبية، وتحولت حسابات النجوم إلى دفتر عزاء لراحل ورثوه بكلمات تملؤها الحزن و الوجع.

أكد أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلي، أن محمود كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالى من العناصر المميزة وعلى درجة عالية من الكفاءة وإضافة لأى فريق.