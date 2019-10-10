موجز الحوادث.. العفو عن 399 سجينا وإحالة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق للمحكمة الاقتصادية

نشر قسم الحوادث باليوم السابع اليوم الخميس عدد كبير من الأخبار والقضايا والأحداث الهامة نرصد بعضها فى التقرير التالى:

المشدد 10 سنوات وغرامة 7ملايين لرئيس القابضة للصناعات الغذائية "برشوة التموين"

399 سجينا يودعون السجون بعفو رئاسى وشَرطى

تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على 11 مليون جنيه 15 يومًا

إلزام محافظة القاهرة بسداد 182 ألف جنيه لمواطن فقد أرضه لصالح المنفعة العامة

المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف للمتهم فى رشوة 1.5 مليون جنيه بمحافظة القاهرة

احالة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال للمحكمة الاقتصادية

7 نوفمبر .. الحكم على 5 متهمين فى رشوة "جمارك مطار القاهرة"

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

الحبس سنة لـ"مسن" بتهمة هتك عرض طالبة بمدينة نصر

تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة" لجلسة 2 نوفمبر