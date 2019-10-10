مواطن يتصل بمحافظ الشرقية 10 مرات الفجر.. اعرف السببب

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بحل مشاكل وشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فورا.

وأشار إلى أنه يستقبل الشكاوى عبر هاتفه الخاص أو وسائل التواصل الاجتماعى وبوابة الشكاوى المحافظة، وأنه يولى الاهتمام بالرد والتواصل المباشر مع المواطن، بالإضافة إلى الجولات الميدانية وأيضا تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم وشكواهم بحضور مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، كذلك، تكليف كل رئيس مركز ومدينة وحى بتخصيص يوم لاستقبال المواطنين وحل مشاكلهم.

وقال محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن أغرب شكوى وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة، كانت من مواطن بأحد القرى قام الاتصال فى ساعة متأخرة لأكثر من 10 مرات متتالية كنت وقتها نائمة، فظننت أن الأمر كارثة لحقت بمواطنين، وردت على الهاتف وجدته يشكو من انقطاع الإنترنت منذ أيام ويقول "مش أنت المحافظ، رجع لنا الإنترنت مقطوع"، وكذلك مواطن آخر أرسل رسالة عبر برنامج الواتس آب يتضرر من المجارى ويطلب إقامة محطة صرف صحى، قمت بالرد عليه بالوعد بدراسة الأمر وأدرجها بالخطة، وبعدها بأقل من ثلاثة أسابيع وجدته رسالة من نفس المواطن يتهمنا بالوعود الزائفة لمرور ثلاثة أسابيع ولم يتم البدء فى إنشاء المحطة، لافتا أن المواطنين ربما لا يدركون أن هناك اختصاصات للمحافظة، وأن بعد المشروعات لا تنجز فى أيام وتستغرق شهورا طويلة من إجراءات وتجهيزات.

وأكد محافظ الشرقية، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استقبل خلال شهر سبتمبر 1436 شكوى تم الرد على 1243 منها بنسبة 86 ٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية ومراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجارى الانتهاء من الرد على الشكاوى المتبقية.