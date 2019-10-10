سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

مواطن يتصل بمحافظ الشرقية 10 مرات الفجر.. اعرف السببب

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:00 ص
مواطن يتصل بمحافظ الشرقية 10 مرات الفجر.. اعرف السببب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بحل مشاكل وشكاوى المواطنين من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فورا.

وأشار إلى أنه يستقبل الشكاوى عبر هاتفه الخاص أو وسائل التواصل الاجتماعى وبوابة الشكاوى المحافظة، وأنه يولى الاهتمام بالرد والتواصل المباشر مع المواطن، بالإضافة إلى الجولات الميدانية وأيضا تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم وشكواهم بحضور مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، كذلك، تكليف كل رئيس مركز ومدينة وحى بتخصيص يوم لاستقبال المواطنين وحل مشاكلهم.

وقال محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن أغرب شكوى وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة، كانت من مواطن بأحد القرى قام الاتصال فى ساعة متأخرة لأكثر من 10 مرات متتالية كنت وقتها نائمة، فظننت أن الأمر كارثة لحقت بمواطنين، وردت على الهاتف وجدته يشكو من انقطاع الإنترنت منذ أيام ويقول "مش أنت المحافظ، رجع لنا الإنترنت مقطوع"، وكذلك مواطن آخر أرسل رسالة عبر برنامج الواتس آب يتضرر من المجارى ويطلب إقامة محطة صرف صحى، قمت بالرد عليه بالوعد بدراسة الأمر وأدرجها بالخطة، وبعدها بأقل من ثلاثة أسابيع وجدته رسالة من نفس المواطن يتهمنا بالوعود الزائفة لمرور ثلاثة أسابيع ولم يتم البدء فى إنشاء المحطة، لافتا أن المواطنين ربما لا يدركون أن هناك اختصاصات للمحافظة، وأن بعد المشروعات لا تنجز فى أيام وتستغرق شهورا طويلة من إجراءات وتجهيزات. 

وأكد محافظ الشرقية، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استقبل خلال شهر سبتمبر 1436 شكوى تم الرد على 1243 منها بنسبة 86 ٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية ومراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجارى الانتهاء من الرد على الشكاوى المتبقية.


الشرقية

اخبار الشرقية

شكاوي المحافظ

بوابة الشكاوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلال ساعات.. أولى جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

خلال ساعات.. أولى جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال الامتناع عن سداد مقابل التصالح

تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال الامتناع عن سداد مقابل التصالح

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين

غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين

الحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح" اليوم

الحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح" اليوم

فيديو.. مركز نموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين بالعباسية

فيديو.. مركز نموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين بالعباسية

اعرف ورش التبين المتخصصة فى صيانة قطارات البضائع × 6 معلومات

اعرف ورش التبين المتخصصة فى صيانة قطارات البضائع × 6 معلومات

قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية 4 ساعات السبت المقبل

قطع الكهرباء عن مركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية 4 ساعات السبت المقبل

اليوم.. مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك

اليوم.. مسئولو الآثار يزورون الأقصر لمتابعة اكتشافات جديدة بوادى الملوك

متى يمكن الإعفاء من العقوبة فى جرائم الإرهاب وفقًا للقانون؟

متى يمكن الإعفاء من العقوبة فى جرائم الإرهاب وفقًا للقانون؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة