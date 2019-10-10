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من هى نعمات عبد الله التى عينها مجلس سيادة السودان رئيسًا للقضاء؟

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:19 م
من هى نعمات عبد الله التى عينها مجلس سيادة السودان رئيسًا للقضاء؟ نعمات عبد الله
كتبت – هناء أبو العز

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أصدر مجلس السيادة الانتقالى السودانى، خلال اجتماعه اليوم بالقصر الجمهوري  قرارآ بتعيين كل من  نعمات عبدالله محمد خير  رئيسآ للقضاء ، و تاج السر علي الحبر نائبآ عامآ.
 
والقاضية نعمات عبدالله محمد خير من مدينة الكاملين بولاية الجزيرة،  انضمت الى السلطة القضائية قبل انقلاب الانقاذ بسنوات مطلع ثمانينيات القرن الماضي،  وعملت في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية،  و‏تدرجت فى السلك القضائى حتى اصبحت قاضى محكمة عليا .
 
وتعتبر  نعمات من مؤسسى نادى القضاة السوداني، وغير منتمية سياسيا لاي حزب.
 
وعارضت النظام المخلوع وشاركت في الحراك الثوري وكانت ضمن القضاة المشاركين في ابريل بموكب القضاء اضافة الى وقفات احتجاجية اخرى بالاضافة الى تواجدها فى ساحة القيادة.
 
وأشهر قضاياها هى رفضها طعنا من وزارة الأوقاف في 2016 ضد الكنيسة الإنجيلية السودانية، التي شكلت لجنة لإدارتها في 2013 حيث أن المحكمة العليا الدائرة الإدارية كانت قد أصدرت بتاريخ 8/11/2016م قراراً بشطب الطعن بطريق الإستئناف بالرقم 172/2015م برسومه والمقدم من وزارة الإرشاد والأوقاف ضد الكنيسة الإنجيلية المشيخية السودانية برئاسة القاضية نعمات.
 

مجلس السيادة الانتقالى

السودان

نعمات عبد الله

رئيس القضاة

نائب القضاة

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