سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مكافحة 320 كلب ضال بكفر الشيخ

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:21 م
مكافحة 320 كلب ضال بكفر الشيخ كلاب - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مكافحة الكلاب التابعة لمديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ،بتعليمات من الدكتور عبد الحكيم أبو اسماعيل،مدير عام الطب البيطري، من التخلص من كلب مسعور بقرية الحماد، التابعة لمركز بلطيم، لعقره 4 أشخاص، بعدد من شوارع القرية، وأشرف على عملية التخلص من الكلب بحضور رشدي البلتاجي، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشهابية،وتم دفن الكلب بعد وضعه فى حفرة ورشة بيمادة ستامة تحليلية.

جاء ذلك عقب تعدد البلاغات من أهالى القرية، بعقر كلب مسعور ل 4 أشخاص، وتم  نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي،وتم حقنهم بمصل السعار، وحولت مستشفى بلطيم حالة منهم إلى مستشفى كفرالشيخ العام، وخرجوا جميعا.

وأكد الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ لـ "اليوم السابع"، أن عدد الكلاب التى تم مكافحتها 320 كلب بمدن وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه تتم مكافحة الكلاب المسعورة بالرمى بالخرطوش، أما الكلاب الضالة، فالتخلص منها بوضع مادة "استركنين" وهى مادة تحدث شلل للكلب فى أقل من دقيقة، أما مكافحة القطط باستخدام مادة "فوسفيد الزنك" يتم وضعها فى علب الزبادى وتموت القطة فى أقل من دقيقة.


كفر الشيخ

مكافحة البكلاب

محافظة

طب بيطري

محافظة كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استجابة لـ"اليوم السابع"..الطب البيطرى يشن حملة للتخلص من الكلاب الضالة بالمحلة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:31 م

قارئ يشكو من انتشار الكلاب الضالة فى مدنية العبور

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:00 م

شكاوى من انتشار الكلاب الضالة بشوارع شبرا مصر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:30 م

انتشار الكلاب الضالة يهدد سكان مدينة العبور

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:30 م

صور.. انتشار الكلاب الضالة فى شوارع المحلة والأهالى يطالبون بالتخلص منها

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:00 ص

استمرار شكاوى من انتشار الكلاب الضالة بمنطقة الوراق العرب

السبت، 05 أكتوبر 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة