مكافحة 320 كلب ضال بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مكافحة الكلاب التابعة لمديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ،بتعليمات من الدكتور عبد الحكيم أبو اسماعيل،مدير عام الطب البيطري، من التخلص من كلب مسعور بقرية الحماد، التابعة لمركز بلطيم، لعقره 4 أشخاص، بعدد من شوارع القرية، وأشرف على عملية التخلص من الكلب بحضور رشدي البلتاجي، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشهابية،وتم دفن الكلب بعد وضعه فى حفرة ورشة بيمادة ستامة تحليلية.

جاء ذلك عقب تعدد البلاغات من أهالى القرية، بعقر كلب مسعور ل 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزي،وتم حقنهم بمصل السعار، وحولت مستشفى بلطيم حالة منهم إلى مستشفى كفرالشيخ العام، وخرجوا جميعا.

وأكد الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ لـ "اليوم السابع"، أن عدد الكلاب التى تم مكافحتها 320 كلب بمدن وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه تتم مكافحة الكلاب المسعورة بالرمى بالخرطوش، أما الكلاب الضالة، فالتخلص منها بوضع مادة "استركنين" وهى مادة تحدث شلل للكلب فى أقل من دقيقة، أما مكافحة القطط باستخدام مادة "فوسفيد الزنك" يتم وضعها فى علب الزبادى وتموت القطة فى أقل من دقيقة.