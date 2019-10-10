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مقتل 15 مدنيا و5 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية جراء العدوان التركى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:18 م
مقتل 15 مدنيا و5 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية جراء العدوان التركى العدوان التركى
دمشق /أ ش أ/

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قتل 15 مدنيا جراء القصف التركى على مناطق شمال شرقى سوريا، و5 من مقاتلى قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الخميس - أن القصف المدفعى التركى على تل أبيض ورأس العين شمال سوريا، تجدد بعد يوم من بدء العدوان التركى على مناطق بشمال سوريا.

يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أعلنت فى وقت سابق اليوم، مقتل 9 مدنيين فى ضربات جوية تركية، وقصف فى الهجوم على شمال شرقى سوريا.

وتواصلت الإدانات الدولية للهجوم التركي، كان آخرها دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنقرة لوقف الهجوم "بأسرع وقت ممكن" محذرا من خطر مساعدة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى على الهروب من السجون المحتجزين بها، ويعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعاً طارئاً اليوم، لبحث العدوان التركى على سوريا.

 


العدوان التركى

مقتل 15 مدنيا

عناصر سوريا الديمقراطية

الاحتلال التركى

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