مقتل 10 قياديين من داعش فى محافظة صلاح الدين العراقية

بغداد (أ ش أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الخميس، مقتل 10 قياديين من تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة "سيملات" بمحافظة صلاح الدين الواقعة.

وأفادت خلية الإعلام -حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- بأن قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت من قتل 10 إرهابيين من تنظيم داعش فى منطقة "سيملات"، مشيرة إلى ضبط أحزمة ناسفة وأسلحة كانت بحوزة الإرهابيين أثناء مطاردتهم.

وأضافت أن القوات الأمنية تمكنت من تدمير الأحزمة الناسفة من دون وقوع أى ضحايا جراء هذا الانفجار، لافتة إلى أن الإرهابيين كانوا يختبئون فى أحد الأبنية المهجورة فى القرية.

يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من المطلوبين من تنظيم داعش الإرهابى خلال عمليات أمنية تنفذها فى مناطق متفرقة من البلاد.