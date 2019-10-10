سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

مقتل وإصابة 55 عنصرا فى المواجهات بين القوات التركية و"قسد" بشمالى سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:07 ص
مقتل وإصابة 55 عنصرا فى المواجهات بين القوات التركية و"قسد" بشمالى سوريا العدوان التركى على سوريا
لندن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل 16 عنصرا وإصابة 33 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومقتل 6 عناصر من القوات التركية فى القصف والاشتباكات التى وقعت بين الجانبين فى منطقتى تل أبيض ورأس العين شمالى سوريا.

وأوضح المرصد، فى بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 11 عنصراً فى "قسد"، و 6 من المهاجمين الأتراك قتلوا فى تل أبيض، فيما قتل 5 عناصر "قسد " جراء ضربات جوية وبرية تركية على منطقة رأس العين أمس، فى حين أصيب أكثر من 33 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية بجروح متفاوتة جراء القصف الجوى والبري.

وتوقع المرصد السورى المزيد من الخسائر البشرية جراء استمرار المواجهات بين الجانبين، وأشار إلى أن القصف المتبادل و الاستهدافات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الطرفين تركز على محاور بمحيط وأطراف مناطق " القحطانية وعامودا وعين العرب وتل أبيض ورأس العين والدرباسية والقامشلى والمالكية"، ضمن المنطقة الممتدة من شرق نهر الفرات وصولاً إلى غرب نهر دجلة.

فى السياق ذاته، قال المرصد، إن "قسد" تواصل استهدافها لمواقع داخل الأراضى التركية بقذائف الهاون.

 


العدوان التركى

العدوان التركى على سوريا

قوات سوريا الديمقراطيه

سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم.. اجتماع لمجلس الأمن الدولى لبحث الغزو التركى لشمال شرق سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:02 ص

سياسى ألمانى يدين العدوان التركى فى سوريا: زعزعة لاستقرار المنطقة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:00 ص

أردوغان يتعهد باستقبال داعش ببلاده مقابل موافقة أمريكا على احتلاله سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:00 ص

صور .. جيش الاحتلال التركى يستهدف منازل المدنيين شمال وشرق سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:20 ص

استشهاد 8 مدنيين وإصابة العشرات فى العدوان التركى على سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"لو عاوز تتعاقد مع وزارة التعليم".. اعرف إزاى تحصل على عضوية نقابة المعلمين

"لو عاوز تتعاقد مع وزارة التعليم".. اعرف إزاى تحصل على عضوية نقابة المعلمين

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

مذكرتا تفاهم بين العربية للتصنيع وشركات روسية فى "البنية التحتية للمطارات"

مذكرتا تفاهم بين العربية للتصنيع وشركات روسية فى "البنية التحتية للمطارات"

خلال ساعات.. أولى جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

خلال ساعات.. أولى جلسات إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال الامتناع عن سداد مقابل التصالح

تعرف على مصير الوحدات المخالفة حال الامتناع عن سداد مقابل التصالح

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

100 مليون صحة: ظهور احمرار بالثدى يتطلب زيارة الطبيب للحماية من السرطان

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

صرخات امرأة: "زوجى هجرنى 4 سنوات ويرفض تطليقى"

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

5 أزمات تواجه حركة النهضة بعد رفض التكتلات السياسية التونسية التحالف معها

غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين

غدًا.. المرور تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا لإنجاز إصلاحات تستغرق يومين

الحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح" اليوم

الحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح" اليوم

فيديو.. مركز نموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين بالعباسية

فيديو.. مركز نموذجى لاستخراج بطاقة الرقم القومى للمواطنين بالعباسية

اعرف ورش التبين المتخصصة فى صيانة قطارات البضائع × 6 معلومات

اعرف ورش التبين المتخصصة فى صيانة قطارات البضائع × 6 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة