مقتل جندى باكستانى إثر إطلاق نار من القوات الهندية بإقليم كشمير

إسلام أباد (أ ش أ)

أعلن الجناح الإعلامى للجيش الباكستانى اليوم الخميس، أن جنديا باكستانيا لقى حتفه فيما أصيبت سيدتان إثر قيام القوات الهندية بإطلاق النار على خط السيطرة فى إقليم كشمير.

وقال الجناح الإعلامى - فى بيان له نقلته قناة (جيو نيوز) الباكستانية - إن قوات الجيش الباكستانى استهدفت مواقع تابعة للجيش الهندى ردا على إطلاق النار، مما تسبب فى وقوع خسائر كبيرة، فضلا عن سقوط ضحايا فى صفوف القوات الهندية.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".