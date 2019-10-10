مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة استهداف أحد الإرتكازات الأمنية بالعريش بعمل إرهابى ومصرع منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله.