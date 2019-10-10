الرئيسية أخبار عاجلة مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:42 م الانتحارى كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تمكنت قوات الأمن من إحباط محاولة استهداف أحد الإرتكازات الأمنية بالعريش بعمل إرهابى ومصرع منفذ الهجوم قبل أن يتمكن من تفجير حزام ناسف كان يحمله. ارهاب سيناء العريش مصرع انتحارى استهداف الامن اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ضبط 12 طن عسل نحل وطن لحوم فاسدة خلال 24 ساعة الماضية الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:07 م ضبط 18 طن جبن رومى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:23 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى المزيد من Trending Plus
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