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مفوضية اللاجئين: عشرات الآلاف من المدنيين فى خطر جراء العدوان التركى بسوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:31 م
مفوضية اللاجئين: عشرات الآلاف من المدنيين فى خطر جراء العدوان التركى بسوريا سوريون يغادرون جراء العدوان التركى
جنيف أ ش أ

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أكدت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عشرات الآلاف من المدنيين فى سوريا، فى طريقهم للفرار جراء العدوان التركى على شمال شرقى سوريا.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) الإخبارية الأمريكية عن المفوضية، اليوم الخميس، أن العملية العسكرية التركية ستؤدى إلى إحداث المزيد من المعاناة الإنسانية وتتسبب فى موجات نزوح جديدة، وتابعت: "حاليًا هناك عشرات الآلاف من المدنيين فى خطر ويسعون للفرار من القتال".

وكانت وكالة الأنباء السورية سانا، قد أفادت يوم أمس الأربعاء بوقوع قصف جوى ومدفعى تركى على مدينة رأس العين بريف الحسكة شمالى سوريا، مضيفة أن القصف تسبب فى حركة نزوح كبيرة للأهالي، وأنه استهدف مواقعا لقوات سوريا الديمقراطية فى قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين، ولاقى العدوان التركى إدانة عربية وإقليمية ودولية واسعة.

 


مفوضية اللاجئين

الآلاف المدنيين

العدوان التركى

سوريا

أخبار سوريا

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