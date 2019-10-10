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مستشفى سرطان الأقصر تحصل على شهادات الـ"إيزو" فى الجودة والحفاظ على البيئة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:40 ص
مستشفى سرطان الأقصر تحصل على شهادات الـ"إيزو" فى الجودة والحفاظ على البيئة الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى
الأقصر - أحمد مرعى

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تكليلاً للمجهودات الكبيرة والخدمات المميزة التى تقدمها لصالح مرضى السرطان من مختلف محافظات مصر، حصلت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، علي شهادات الأيزو الثلاثة فى نظم الجودة والحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية، وذلك عقب نجاح كبير لفريق العمل بالمستشفى بالتفوق فى الكورسات التدريبية المختلفة مؤخراً.

وقال الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى - فى بيان صحفى - إنه يوم سعيد للغاية لكافة العاملين بالمستشفي، بحصولها علي شهادات الأيزو العالمية في نظم الجودة والحفاظ علي البيئة والسلامة والصحة المهنية خلال فترة وجيزة، وهو ما يثبت أن المستشفى تضم فريق طبي وموظفين وإداريين علي أعلي مستوي، وحصلوا علي التدريبات المميزة من قبل مؤسسة  (TUV AUSTRIA)، موجهاً الشكر لجميع من ساهم في هذا الإنجاز الكبير، ومؤكداً علي مواصلة المستشفى مسيرتها لتقديم أفضل خدمات طبية لجميع مرضي السرطان بالمجان تماماً.

فيما قال المهندس مجدي بسيوني الزلباني كبير مراجعين نظم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية لمؤسسة (Tuv Austria، إنه بمناسبة أعياد ذكري نصر أكتوبر، يقدم التهنئة لمستشفي شفاء الأورمان بالأقصر، علي الإنجاز الجميل الذي تم خلال فترة وجيزة من الزمن بحصولهم علي شهادات نظم الجودة والحفاظ علي البيئة والسلامة والصحة المهنية خلال فترة وجيزة، وهو تتويج لعملهم في المراجعة النهائية للنظم الثلاثة، حيث حصلت المستشفي علي نظام إدارة الجودة طبقاً لمواصفة الجودة iso9001 إصدار 2015، ومواصفة الحفاظ علي البيئة Iso 1401 إصدار 2015، ومواصفة السلامة والصحة المهنية Iso 4501 إصدار 2018.

وأضاف المهندس مجدي بسيوني الزلباني، أنه تم المراجعة بعد استكمال النظام المتكامل طبقاً للمواصفات الثلاثة، وذلك بعد التدريب مع مؤسسة (Tuv Austria)، والحصول علي الدورات التدريبية للكوادر والموظفين والعاملين بالمستشفي، حيث تم التدريب في كافة متطلبات المواصفات الثلاثة، عبر كوادر خاصة في الإدارة العليا بالأقسام العلاجية والداعمة لنظم الإدارة المختلفة، والتدريب للعاملين في العمل التخصصي، وتم إنشاء بواسطة العاملين أنفسهم بالمستشفي الإجراءات الخاصة بالعمل وتدريبهم عليها والانتهاء من تنفيذ كل متطلبات المواصفات الثلاثة، وحصلت المستشفي علي الشهادة العالمية عن جدارة كبيرة.

وحصلت المستشفي علي شهادات الأيزو الثلاثة في احتفالية وجلسة ختامية بحضور المهندس مجدي بسيوني الزلباني كبير مراجعين نظم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية لمؤسسة Tuv Austria، والدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي، والدكتور محمد عصمت المدير للطبي بالمستشفي، والمهندس أحمد تركي مدير الإدارة الهندسية والطبية، والطاقم الإداري للمستشفي، والحاصلين علي التدريب للحصول علي شهادة الأيزو، وذلك بعد المراجعة النهائية لكافة نتاج التدريبات، مما أثمر عن نجاح باهر من قبل المتدربين بمستشفي شفاء الأورمان، وخلال الأيام المقبلة سوف تتسلم المستشفي رسمياً شهادة نظم الإدارة المتكاملة طبقاً للمواصفات التي تم إدراجها.

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