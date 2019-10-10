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مسؤل سويسرا: استثمرنا 11.5 مليار جنيه في أكثر من 200 مشروع بمصر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:22 ص
مسؤل سويسرا: استثمرنا 11.5 مليار جنيه في أكثر من 200 مشروع بمصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم

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التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسفير ريمون فورير، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، والذى يزور مصر بمناسبة الاحتفال بمرور 40 عامًا على التعاون التنموي السويسري-المصري، وذلك بحضور السفير بول جارنييه، سفير سويسرا لدى القاهرة، والسفير رضا بيبرس، المشرف على القطاع الاوروبى بالوزارة.
 
وقال السفير فورير:"يمكننا تحقيق نتائج إيجابية وملموسة مع مصر وشركائنا في المشاريع التى تحدث فرقا في حياة الكثير من المصريين"، مشيرا إلى حرص سويسرا على دعم القطاع الخاص فى مصر، والمشروعات متناهيه الصغر.
 
وأوضح أنه تم استثمار 700 مليون فرنك سويسري نحو (11.5 مليار جنيه) في أكثر من 200 مشروع بمصر، وقامت تلك المشروعات بتعزيز البنية الاساسية وتطوير القطاع الخاص، ومن ابرز قصص النجاح تقديم خدمات أشعة استفاد منها 1.8 مليون مريض، كما تم تقديم الدعم لثلاث مؤسسات للتمويل الأصغر لديها 450,000 عميل ومحفظة مالية بقيمة 110 ملايين فرنك سويسري.
 
وبحث الجانبان،بحسب بيان اليوم ،  زيادة العلاقات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية بين مصر وسويسرا، خاصة فى دعم البنية الاساسية واستثمارات القطاع الخاص وفق الاستراتيجية الموقعة بين البلدين حتى 2020، وتعزيز التعاون من خلال برنامج مبادلة الديون مع سويسرا واستخدامها فى مشروعات تنموية فى المحافظات الأكثر احتياجا، وزيادة الاستثمارات السويسرية فى مصر والتى تبلغ 1.85 مليار دولار فى مجالات الصناعة والطاقة والأدوية والخدمات المالية والصناعات الغذائية.
 
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تضع أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر والاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى التعليم والصحة، خاصة المشروعات التى تخلق فرص عمل للشباب والمرأة.
 
ودعت الوزيرة، كل من رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، والسفير السويسرى لدى القاهرة، إلى المشاركة فى منتدى افريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مصر

سويسرا

الاستثمار

ريمون فرير

بول جارنييه

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