مزارعون يسحلون رئيس بلدية فى المكسيك

مكسيكو سيتى(أ ش أ)

أفاد مسؤولون مكسيكيون، بأن مزارعين غاضبين اقتحموا بلدية (لاس مارجاريتاس) جنوبى البلاد، واعتقلوا رئيسها، وقاموا بسحله خلف شاحنة صغيرة، للتعبير عن احتجاجهم ومطالبتهم بمزيد من موارد الدولة.

وأوضح المسئولون، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، أن المقتحمين قيدوا رئيس البلدية خورخي لويس إسكاندي بالجزء الخلفي لسيارة تحميل بضائع وبجره عشرات الأمتار فى الشارع، قبل أن تتدخل الشرطة وموظفون نجحوا فى تحرير رئيس البلدية، الذى لم يصب بجروح خطيرة.

من جانبه.. اتهم رئيس البلدية مهاجميه بمحاولة خطفه للحصول على أموال، مضيفا أن نحو خمسين أو ستين شخصا وصلوا على متن ثلاث شاحنات صغيرة حاملين هراوات في مسعى لخطف مسؤولي المدينة من أجل ابتزازنا للحصول على ما أرادوه دائما وهو المال.

وفي سياق ذاته .. أوضح المدعى العام للدولة خورخى لويس لافين، أن المهاجمين يطالبون بالمزيد من الموارد الحكومية، بما فى ذلك تحويل أموال مباشرة لهم لبلدتهم سانتا ريتا إل اينفرنادورا.