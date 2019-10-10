مريض نفسى بطوخ يهشم رأس طالب بقطعة حديدية ردا على الاستهزاء به

القليوبية - فريق المحافظات

شرع مريض نفسي بقتل طالب بقطعة حديد، مما إصابة بكسر بالجمجمة إثر قيام المجنى عليه بالاستهزاء به حال سيرة بناحية سكنة بقرية مشتهر دائرة مركز طوخ، تم نقل المصاب للمستشفى وضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقية إشارة من مستشفي الدمرداش بوصول المدعو حسن ا ح 17سنة ، طالب ومقيم مشتهر دائرة المركز ،مصاب بكسر بالجمجمة من الخلف .

على الفور إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز بالفحص تبين قيام المدعو أيمن ا ع ،42 سنة ، عاطل ومقيم مشتهر دائرة المركز" مهتز نفسياً " بالتعدى على المصاب بالضرب بقطعة حديدية وأحداث إصابته المشار إليها، على إثر قيام المذكور بالاستهزاء به والقاء قطعه حجريه عليه بغرض السخريه منه حال سيره بناحية سكنه مما أثار حفيظته ودفعه للتعدى عليه .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وتمكن المقدم أحمد سامى مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة، وتم بارشاده ضبط القطعة الحديدية المستخدمة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 23720 جنح مركز طوخ لسنة 2019 ، وجارى العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيقات.

ومن جانب آخر، ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد بجناية قتل ،بدائرة مركز شرطة قليوب،تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.