مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق: وعى الشعب الرهان لإفشال المخططات الخارجية

‏ جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى نظمتها مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم تحت عنوان ‏‏"أكتوبر عظمة الماضى وتحديات الحاضر" فى إطار الاحتفالات بذكرى نصر حرب أكتوبر تحت رعاية ‏وتشريف الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم والتى استهدفت طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية ‏وقدمتها الشاعرة سماح الجوهرى ودعمتها فنيًا إدارة الوسائل التعليمية وذلك بمسرح مدرسة بورسعيد ‏الثانوية للبنات بحضور قيادات التعليم.‏

وتطرق "الغبارى" إلى سرد بعض الوقائع التى حدثت أثناء حرب أكتوبر ومنها استخدام القيادة السياسية وقتها ‏لاستراتيجيات خداع العدو المتكررة والمتنوعة وسرية توقيت بدء الحرب والتعاون العربى مع مصر ‏واستخدام سلاح البترول ضد الغرب كوسيلة ضغط وتعدد موارد السلاح كما سرد بعض الحقائق عن اتفاقية ‏كامب ديفيد.‏

وأكدا اللواء الغبارى، أن القوات المسلحة قطعت شوطًا كبيرًا فى سبيل القضاء على الإرهاب فى سيناء ‏الغالية وإفشال مخطط الشرق الأوسط الكبير خاصة وأن موقع مصر الجغرافى جعلها مطمعًا للكثير موجهًا ‏النصح للطلاب بعدم الانخداع والوقوع فى فخ التجنيد لصالح العناصر الإرهابية الخسيسة التى تسعى للتخريب ‏وتدمير الوطن.‏

وفى نهاية الندوة تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات من قبل الحضور ثم تكريم اللواء محمد الغبارى وقام الدكتور ‏نبوى باهى، بمنحه درع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد كهدية تذكارية تقديرًا لجهوده الوطنية المخلصة ‏شاكرًا له حضوره المتميز ومتمنيا له دوام التوفيق.‏