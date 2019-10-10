سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق: وعى الشعب الرهان لإفشال المخططات الخارجية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:08 م
مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق: وعى الشعب الرهان لإفشال المخططات الخارجية اللواء محمد الغبارى أحد أبطال حرب أكتوبر
بورسعيد – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب اللواء محمد الغبارى، أحد أبطال حرب أكتوبر والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ومدير كلية ‏الدفاع الوطنى الأسبق، الطلاب بضرورة البعد عن الشائعات، والانتباه جيدًا لما يحاك لهم من خلال حروب الجيل ‏الرابع، والالتفاف حول القيادة السياسية ومؤازرتها لإفشال المخطط الذى يهدف لتفتيت المنطقة إلى دويلات ‏صغيرة، لصالح أعداء الوطن لافتًا إلى أن وعى الشعب المصرى وقوة إرادته كانت الرهان الأكبر فى سبيل ‏إفشال كل تلك المخططات الخارجية.‏

‏ جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى نظمتها مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم تحت عنوان ‏‏"أكتوبر عظمة الماضى وتحديات الحاضر" فى إطار الاحتفالات بذكرى نصر حرب أكتوبر تحت رعاية ‏وتشريف الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم والتى استهدفت طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية ‏وقدمتها الشاعرة سماح الجوهرى ودعمتها فنيًا إدارة الوسائل التعليمية وذلك بمسرح مدرسة بورسعيد ‏الثانوية للبنات بحضور قيادات التعليم.‏

وتطرق "الغبارى" إلى سرد بعض الوقائع التى حدثت أثناء حرب أكتوبر ومنها استخدام القيادة السياسية وقتها ‏لاستراتيجيات خداع العدو المتكررة والمتنوعة وسرية توقيت بدء الحرب والتعاون العربى مع مصر ‏واستخدام سلاح البترول ضد الغرب كوسيلة ضغط وتعدد موارد السلاح كما سرد بعض الحقائق عن اتفاقية ‏كامب ديفيد.‏

وأكدا اللواء الغبارى، أن القوات المسلحة قطعت شوطًا كبيرًا فى سبيل القضاء على الإرهاب فى سيناء ‏الغالية وإفشال مخطط الشرق الأوسط الكبير خاصة وأن موقع مصر الجغرافى جعلها مطمعًا للكثير موجهًا ‏النصح للطلاب بعدم الانخداع والوقوع فى فخ التجنيد لصالح العناصر الإرهابية الخسيسة التى تسعى للتخريب ‏وتدمير الوطن.‏

وفى نهاية الندوة تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات من قبل الحضور ثم تكريم اللواء محمد الغبارى وقام الدكتور ‏نبوى باهى، بمنحه درع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد كهدية تذكارية تقديرًا لجهوده الوطنية المخلصة ‏شاكرًا له حضوره المتميز ومتمنيا له دوام التوفيق.‏

 

 

 


اللواء محمد الغبارى

ابطال حرب اكتوبر اكاديمية ناصر العسكرية العليا

كلية الدفاع الوطنى

ذكرى حرب اكتوبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم.. اللواء محمد الغبارى ضيف برنامج "أيديولوجيات" على إذاعة صوت العرب

الأحد، 13 مايو 2018 03:00 ص

اللواء محمد الغبارى: الشعب المصرى مستهدف بحرب نفسية تهدف لفصله عن دولته

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2017 08:22 م

اللواء محمد الغبارى: الرئيس أزال كل العوائق لإتمام صفقة الغواصات الألمانية

الثلاثاء، 08 أغسطس 2017 08:53 م

بالفيديو.. اللواء محمد الغبارى لـ"ON LIVE": السيسى يؤسس لدولة الديمقراطية

السبت، 11 فبراير 2017 07:54 م

اللواء محمد الغبارى يتحدث عن دور القوات المسلحة لتطهير سيناء فى "يوم بيوم "

السبت، 26 نوفمبر 2016 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة