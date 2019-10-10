مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

كتب – محمود عبد الراضى – أحمد عبد الهادى

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى الكشف عن ملابسات بلاغ مقدم لمركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا ، من صاحب شركة مقاولات - مُقيم بدائرة المركز باكتشافه سرقة طبنجة "مرخصة" - مبلغ مالى - بعض الأوراق الخاصة به، من داخل خزينة حديدية بمكتبه بمقر الشركة ، وعدم وجود أثار عنف ببابها ووجود بعثرة محتويات المكتب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنيا، أسفرت عن تحديد مرتكب الواقعة ، مدرس - مقيم بدائرة المركز - سبق إتهامه فى قضية "سرقة متنوعة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه ، وبحوزته الطبنجة المستولى عليها - و 11 طلقة من ذات العيار - 4 طلقات خرطوش) ، وأرشد عن الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة 3 مفك - مطرقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بتمكنه من الدخول للشركة عن طريق مفتاح احتفظ به إبان عمله بها ، وأضاف بأن المُبلغ مدين له بمبلغ 50 ألف جنيه من معاملات تجارية بينهما فى مجال التسوق العقارى ، ونفى وجود ثمة مبالغ مالية بداخلها ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.