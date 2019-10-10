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مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:32 م
مدرس وراء سرقة طبنجة من خزينة مقاول في المنيا طبنجة ـ أرشيفية
كتب – محمود عبد الراضى – أحمد عبد الهادى

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى الكشف عن ملابسات بلاغ مقدم لمركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا ، من صاحب شركة مقاولات - مُقيم بدائرة المركز باكتشافه سرقة طبنجة "مرخصة" - مبلغ مالى - بعض الأوراق الخاصة به، من داخل خزينة حديدية بمكتبه بمقر الشركة ، وعدم وجود أثار عنف ببابها ووجود بعثرة محتويات المكتب.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنيا، أسفرت عن تحديد مرتكب الواقعة ، مدرس - مقيم بدائرة المركز - سبق إتهامه  فى قضية "سرقة متنوعة".
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه ، وبحوزته الطبنجة المستولى عليها - و 11 طلقة من ذات العيار  - 4 طلقات خرطوش) ، وأرشد عن الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة 3 مفك - مطرقة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بتمكنه من الدخول للشركة عن طريق مفتاح احتفظ به إبان عمله بها ، وأضاف بأن المُبلغ مدين له بمبلغ 50 ألف جنيه من معاملات تجارية بينهما فى مجال التسوق العقارى ، ونفى وجود ثمة مبالغ مالية بداخلها ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية

امن المنيا

سرقة خزنة

سرقة شركة

سلاح نارى

اليوم السابع بلس

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